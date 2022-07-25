Дороже — не значит быстрее. Какой видеокарты достаточно для Core i3-12100, i7-12700K и Xeon E5-2666

Дороже — не значит быстрее. Какой видеокарты достаточно для Core i3-12100, i7-12700K и Xeon E5-2666Объяснил специалист
Ведущий канала Miyconst на YouTube протестировал три варианта сборки в нескольких современных играх в разрешении 1080p, 1440p и 4К. Участвовали в тестировании процессоры Core i3-12100, i7-12700K, Xeon E5-2666 с видеокартами GTX 1060, RTX 2080 и RX 6800XT. Среди игр были Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Watch Dogs Legion, F1 2021, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Three Kingdoms.
С видеокартой GTX 1060 на высоких настройках графики в разрешении 1080p разницы в производительности между сборками нет почти никакой. То же самое можно увидеть со средним пресетом в 1440p. Все замеры - ниже.
С более мощной видеокартой RTX 2080 показатели производительности в 1080p с ультра/высоким пресетом уже оказываются другими. Например, сильно заметно отставание процессора E5-2666 от остальных в играх Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider, F1 2021, иногда - примерно на 30 к/с. При этом в отдельных проектах лидером оказывается сборка на базе i3-12100 (F1 2021, Horizon Zero Dawn).
При переходе к разрешению 1440p с теми же настройками графики разрыв в производительности между конфигурации заметно сокращается. Почти во всех случаях частота кадров становится практически идентичной. Сильнее всего заметна разница лишь в Far Cry 6.
Реальная разница между всеми вариантами сборок сильно заметна с видеокартой RX 6800XT. В этом случае в 1080p с высоким/ультра-пресетом в Far Cry 6 процессор E5-2666 становится в два раза медленнее, чем i3, а i3 - в два раза медленнее, чем i7. Почти одинаковой производительность здесь оказывается лишь в Assassin's Creed Valhalla: 137 к/с, 139 к/с и 141 к/с с Xeon E5-2666, i3-12100, i7-12700K соответственно.
В 1440p разница между i3-12100 и i7-12700K становится не такой значительной. Однако E5-2666 оказывается всё так же гораздо медленнее конкурентов. Примерно одинаковые показатели производительности в этом случае получились в двух играх: Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs Legion.
В 4К с ультра/высокими настройками запустил эксперт лишь сборки на основе i3-12100 и i7-12700K. Как видно из результатов ниже, по FPS эти конфигурации почти ничем не отличаются друг от друга.
Вывод
В целом если вы покупаете видеокарту GTX 1060 6 GB, то не имеет значения, какой процессор вы будете использовать, так как в играх все модели будут показывать одинаковые результаты. Если же вы хотите приобрести RTX 2080 или RX 6800XT, то для комфортной игры нужно брать как минимум i3-12100. Правда, между i3-12100 и i7-12700K ощущаться сильная разница в производительности будет лишь при разрешении 1080p.
Сборка ПК № 1:
- процессор Xeon E5-2666 V3;
- видеокарта NVIDIA GTX 1060 6 GB/NVIDIA RTX 2080/AMD Radeon RX 6800XT;
- оперативная память 4x8 GB Samsung DDR4-2133;
- материнская плата Huananzhi X99-TF V2.0;
- система охлаждения для процессора Noctua NH-D15;
- блок питания EVGA SuperNova 750 P2.
Сборка ПК № 2 и № 3:
- процессор Core i3-12100/i7-12700k;
- видеокарта NVIDIA GTX 1060 6 GB/NVIDIA RTX 2080/AMD Radeon RX 6800XT;
- оперативная память 4x8 GB G.Skill DDR4-3200 CL14;
- материнская плата MSI Z690-A DDR4;
- блок питания EVGA SuperNova 750 P2.