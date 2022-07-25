Дороже — не значит быстрее. Какой видеокарты достаточно для Core i3-12100, i7-12700K и Xeon E5-2666

Реальная разница между всеми вариантами сборок сильно заметна с видеокартой RX 6800XT. В этом случае в 1080p с высоким/ультра-пресетом в Far Cry 6 процессор E5-2666 становится в два раза медленнее, чем i3, а i3 - в два раза медленнее, чем i7. Почти одинаковой производительность здесь оказывается лишь в Assassin's Creed Valhalla: 137 к/с, 139 к/с и 141 к/с с Xeon E5-2666, i3-12100, i7-12700K соответственно.

В 1440p разница между i3-12100 и i7-12700K становится не такой значительной. Однако E5-2666 оказывается всё так же гораздо медленнее конкурентов. Примерно одинаковые показатели производительности в этом случае получились в двух играх: Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs Legion.

В 4К с ультра/высокими настройками запустил эксперт лишь сборки на основе i3-12100 и i7-12700K. Как видно из результатов ниже, по FPS эти конфигурации почти ничем не отличаются друг от друга.