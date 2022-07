Дороже — не значит быстрее. Какой видеокарты достаточно для Core i3-12100, i7-12700K и Xeon E5-2666

Ведущий канала Miyconst на YouTube протестировал три варианта сборки в нескольких современных играх в разрешении 1080p, 1440p и 4К. Участвовали в тестировании процессоры Core i3-12100, i7-12700K, Xeon E5-2666 с видеокартами GTX 1060, RTX 2080 и RX 6800XT. Среди игр были Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Watch Dogs Legion, F1 2021, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Total War: Three Kingdoms.

С видеокартой GTX 1060 на высоких настройках графики в разрешении 1080p разницы в производительности между сборками нет почти никакой. То же самое можно увидеть со средним пресетом в 1440p. Все замеры - ниже.