Достаточно СЖО 240 мм: Ryzen 7500F протестировали с дешёвым и дорогим охлаждением

Худший результат в играх был у ID-Cooling 224XT

В одном из выпусков на YouTube-канале sirVikman выяснили, какие системы охлаждения лучше всего подходят для Ryzen 5 7500F.