Достаточно СЖО 240 мм: Ryzen 7500F протестировали с дешёвым и дорогим охлаждением

Опубликовано 18 декабря 2024, 06:001 мин.
Достаточно СЖО 240 мм: Ryzen 7500F протестировали с дешёвым и дорогим охлаждениемХудший результат в играх был у ID-Cooling 224XT
В одном из выпусков на YouTube-канале sirVikman выяснили, какие системы охлаждения лучше всего подходят для Ryzen 5 7500F.
В эксперименте участвовали такие модели ID-Cooling 224XT, ID-Cooling 206XT, Thermalright Frost Spirit 140 v3, ID-Cooling Frostflow X 240 Lite, Thermalright Aqua Elite 360, Arctic Liquid Freezer 360. Также тестовый стенд включал видеокарту RTX 3070.
Результаты вы можете увидеть ниже.
Во всех играх — CS 2, Hunt Showdow, Cyberpunk 2077, The Last of Us, The Witcher 3 — ситуация была примерно одинаковая: лидировал Thermalright Aqua Elite 360, а худший результат оказался у ID-Cooling 224XT.
Вывод
По итогам тестирования оказалось, что для 7500F хватит любой башни на три-четыре теплотрубки. Что в стоке, что при разгоне.