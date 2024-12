Достаточно СЖО 240 мм: Ryzen 7500F протестировали с дешёвым и дорогим охлаждением

В эксперименте участвовали такие модели ID-Cooling 224XT, ID-Cooling 206XT, Thermalright Frost Spirit 140 v3, ID-Cooling Frostflow X 240 Lite, Thermalright Aqua Elite 360, Arctic Liquid Freezer 360. Также тестовый стенд включал видеокарту RTX 3070.

Результаты вы можете увидеть ниже.

Во всех играх — CS 2, Hunt Showdow, Cyberpunk 2077, The Last of Us, The Witcher 3 — ситуация была примерно одинаковая: лидировал Thermalright Aqua Elite 360, а худший результат оказался у ID-Cooling 224XT.