Драйверы AMD Radeon за 5 лет сравнили в современных играх

Драйверы AMD Radeon за 5 лет сравнили в современных играхТестировались версии 17.8.2 (2017), 19.9.2 (2019) и 21.8.2 (2021)
Специалисты проанализировали быстродействие видеокарты в играх Forza Horizon 4, GTA 5, Rainbow Six Siege, Battlefield 1, Project Cars, Red Dead Redemption 2, PUBG и The Witcher 3. Для этого использовались драйверы 17.8.2, 19.9.2, а также 21.8.2.
В Forza Horizon 4 по средней производительности, как и по минимальному числу кадров очень редких событиях, лидирует новейшая версия - 21.8.2 (85 и 71 к/с соответственно). У 19.9.2 в среднем 74 к/с, в очень редких событиях - 61 к/с, а у 17.8.2 - 72 к/с и 55 к/с.
В остальных играх, несмотря на то что по быстродействию в среднем первое место всегда занимал драйвер 21.8.2 2021 года, в очень редких событиях результаты получались разные. Например, в GTA 5 в среднем значения получились 65, 67 и 69 к/с у 17.8.2, 19.9.2 и 21.8.2 соответственно, а минимальная производительность - 50, 49 и 42 к/с. То есть ниже всего опускалась она в очень редких событиях у 21.8.2.
В Rainbow Six Siege в среднем результаты были 130 у 17.8.2 , 134 у 19.9.2 и 143 у 21.8.2. С точки зрения очень редких событий всё прямо противоположно: лидером стал 17.8.2 со значением 59 к/с, на втором месте 19.9.2 с 58 к/с и на последнем - 21.8.2 с 48 к/с.
Игра Battlefield 1 лучше всего пошла, если учитывать производительность в среднем, с 21.8.2 (84 к/с), чуть похуже - с 17.8.2 и 19.9.2 (75 и 78 к/с соответственно). В очень редких событиях наиболее слабые результаты у самой ранней версии - 17.8.2 (10 к/с), при этом у 19.9.2 - 22 к/с, а 21.8.2 - всего 16 к/с.
В Project Cars значительной разницы между версиями драйверов как по среднему значение, так и по результатам в очень редких событиях не было. У 17.8.2 вышло 77 к/с и 63 к/с, у 19.9.2 - 78 к/с и 62 к/с, у 21.8.2 - 83 к/с и 64 к/с соответственно. Примерно то же самое можно сказать о показателях при игре в Red Dead Redemption 2. В среднем с 17.8.2, 19.9.2, 21.8.2 она запускалась со значениями 35 к/с, 36 к/с и 39 к/с. В очень редких событиях производительность до минимума опускалась у 17.8.2 - до 16 к/с. У 19.9.2 и 21.8.2 она была 17 к/с и 19 к/с.
Проходить PUBG комфортнее всего с драйвером 21.8.2: это 94 к/с в среднем и снижение быстродействия только до 70 к/с в очень редких событиях. У 17.8.2 по тем же параметрам значения составили 87 к/с и 32 к/с, а у 19.9.2 - 91 к/с и 27 к/с.
Завершил тестирование The Witcher 3. Здесь, как и в предыдущем варианте, лидирует 21.8.2 со средними 69 к/с и 54 к/с - в очень редких событиях. При этом из двух оставшихся версий (2017 и 2019 годов) по среднему показателю лучше оказался драйвер 19.9.2 (67 к/с против 63 к/с), а по минимальному количеству кадров в очень редких событиях - 17.8.2 (24 к/с против 17 к/с).
Конфигурация тестируемого ПК: ОС Windows 10 Pro, процессор Intel i9 10900K 3.7ГГц, материнская плата MSI MPG Z490 GAMING PLUS, кулер CPU be quiet! Dark Rock Pro 4, видеокарта RADEON RX 580 8ГБ, оперативная память 32ГБ DDR4 3600МГц, SSD 2xSAMSUNG 970 EVO M.2 2280 1ТБ, блок питания CORSAIR RM850i 850W.