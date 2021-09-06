Драйверы AMD Radeon за 5 лет сравнили в современных играх

Специалисты проанализировали быстродействие видеокарты в играх Forza Horizon 4, GTA 5, Rainbow Six Siege, Battlefield 1, Project Cars, Red Dead Redemption 2, PUBG и The Witcher 3. Для этого использовались драйверы 17.8.2, 19.9.2, а также 21.8.2.

В Forza Horizon 4 по средней производительности, как и по минимальному числу кадров очень редких событиях, лидирует новейшая версия - 21.8.2 (85 и 71 к/с соответственно). У 19.9.2 в среднем 74 к/с, в очень редких событиях - 61 к/с, а у 17.8.2 - 72 к/с и 55 к/с.

В остальных играх, несмотря на то что по быстродействию в среднем первое место всегда занимал драйвер 21.8.2 2021 года, в очень редких событиях результаты получались разные. Например, в GTA 5 в среднем значения получились 65, 67 и 69 к/с у 17.8.2, 19.9.2 и 21.8.2 соответственно, а минимальная производительность - 50, 49 и 42 к/с. То есть ниже всего опускалась она в очень редких событиях у 21.8.2.

В Rainbow Six Siege в среднем результаты были 130 у 17.8.2 , 134 у 19.9.2 и 143 у 21.8.2. С точки зрения очень редких событий всё прямо противоположно: лидером стал 17.8.2 со значением 59 к/с, на втором месте 19.9.2 с 58 к/с и на последнем - 21.8.2 с 48 к/с.

Игра Battlefield 1 лучше всего пошла, если учитывать производительность в среднем, с 21.8.2 (84 к/с), чуть похуже - с 17.8.2 и 19.9.2 (75 и 78 к/с соответственно). В очень редких событиях наиболее слабые результаты у самой ранней версии - 17.8.2 (10 к/с), при этом у 19.9.2 - 22 к/с, а 21.8.2 - всего 16 к/с.