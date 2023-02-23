Драйверы спустя 2 года против самых первых драйверов: сравнение в AMD и NVIDIA

Драйверы спустя 2 года против самых первых драйверов: сравнение в AMD и NVIDIAТестировались видеокарты RX 6700 XT 12 ГБ и RTX 3060 Ti 8 ГБ
В выпуске на YouTube-канале TheSpyHood эксперты проверили производительность в играх RX 6700 XT и RTX 3060 Ti. При этом видеокарты запускались с самыми первыми драйверами и с драйверами, которые вышли через два года.
Фото: TheSpyHood
Авторы YouTube-канала TheSpyHood протестировали в разрешении 1440p и 4К видеокарты RX 6700 XT и RTX 3060 Ti. Эти видеокарты работали как с самыми старыми драйверами (Adrenalin 21.3.1 для RX 6700 XT и WHQL 460.79 для RTX 3060 Ti), так и с более новыми (Adrenalin 22.7.1 и WHQL 516.93 соответственно).
В Call of Duty Vanguard в 1440p в среднем с RX 6700 XT частота кадров равнялась 136 к/с и 138 к/с (первый драйвер и драйвер через два года), с RTX 3060 Ti - 141 к/с и 142 к/с. В 4К все эти значения составляли 80 к/с (с обоими драйверами) и 81 к/с, 82 к/с (RTX 3060 Ti с драйвером WHQL 460.79 и 516.93 соответственно).
Battlefield 2042 запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью с RX 6700 XT - 89 к/с (первый драйвер и драйвер, вышедший через два года), с RTX 3060 Ti - 90 к/с и 92 к/с соответственно. В разрешении 4К замеры были следующими: с RX 6700 XT - 61 к/с в обоих случаях, с RTX 3060 Ti - 61 к/с (первый драйвер) и 62 к/с (драйвер через два года).
Forza Horizon 5 шла в 1440p со средней частотой кадров 116 к/с и 118 к/с (RX 6700 XT, старый и более новый драйвер), а также 112 к/с (RTX 3060 Ti, старый и новый драйвер). В 4К показатели равнялись 81 к/с (RX 6700 XT), 76 к/с и 78 к/с (RTX 3060 Ti).
Игра Days Gone запускалась со средним FPS в 1440p - 108 и 110 к/с (RX 6700 XT, старый и новый драйвер), 115 и 117 к/с (RTX 3060 Ti, старый и новый драйвер). В разрешении 4К эти значения составили 72 к/с и 71 к/с (RX 6700 XT), 75 к/с и 75 к/с (RTX 3060 Ti).
В Village Resident Evil средняя производительность составляла в 1440p - 147 к/с и 148 к/с (RX 6700 XT, самый старый драйвер и более новый соответственно), 153 к/с (RTX 3060 Ti, с обоими драйверами), в 4К - 86 к/с и 89 к/с (RX 6700 XT), 91 к/с (RTX 3060 Ti).
TheSpyHood
Cyberpunk 2077 запускалась в разрешении 1440p со средним FPS 72 к/с и 73 к/с (RX 6700 XT, первый драйвер и более новый), 77 и 78 к/с (RTX 3060 Ti, первый драйвер и более новый). В 4К эти показатели составляли 47 и 48 к/с, 51 к/с и 51 к/с соответственно.
Far Cry 6 шла в 1440p со средней частотой кадров 89 к/с (RX 6700 XT, оба драйвера), 84 и 83 к/с (RTX 3060 Ti, первый драйвер и драйвер через два года). В 4К эта игра запускалась со средней производительностью 53 и 54 к/с, а также 50 и 51 к/с.
В Metro Exodus в 1440p средняя производительность равнялась 79 к/с (с RX 6700 XT, старый и новый драйвер), 79 к/с и 80 к/с (RTX 3060 Ti, старый и новый драйвер соответственно), в 4К - 55 к/с и 56 к/с, 55 к/с и 55 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn шла в разрешении 1440p со средней производительностью 89 и 91 к/с (RX 6700 XT, со старым и с новым драйвером), 89 и 88 к/с (RTX 3060 Ti, со старым и новым драйвером), в 4К - с 58 и 59 к/с, с 61 к/с и 61 к/с.
Игра Assassin's Creed Valhalla шла в 1440p со средней частотой кадров с RX 6700 XT - 81 и 82 к/с (старый и новый драйвер), с RTX 3060 Ti - 76 к/с (старый и новый драйвер). В разрешении 4К удалось получить 54 к/с и 54 к/с, 48 к/с и 49 к/с.
Red Dead Redemption II в 1440p запускалась со средним FPS 84 и 85 к/с (RX 6700 XT, старый и новый драйвер), 87 к/с (RTX 3060 Ti, старый и новый драйвер), в 4К - с 58 и 59 к/с, 61 к/с соответственно.
По энергоэффективности из всех лучшей была сборка с RTX 3060 Ti и самым первым драйвером. Её энергопотребление составляло 429 Вт против 432 Вт с новой версией драйвера, 451 Вт с RX 6700 XT и новым драйвером, 456 Вт с RX 6700 XT и старым драйвером.
Вывод
Как можно увидеть из замеров, чаще всего разница в FPS между новой и старой версиями драйвера была очень незначительной (1-3 к/с) либо её не было вообще. Это касается и RX 6700 XT, и RTX 3060 Ti.
Характеристики компьютеров:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB/AMD Radeon RX 6700 XT 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4x16GB DDR5 5200MHz.