Драйверы спустя 2 года против самых первых драйверов: сравнение в AMD и NVIDIA

Авторы YouTube-канала TheSpyHood протестировали в разрешении 1440p и 4К видеокарты RX 6700 XT и RTX 3060 Ti. Эти видеокарты работали как с самыми старыми драйверами (Adrenalin 21.3.1 для RX 6700 XT и WHQL 460.79 для RTX 3060 Ti), так и с более новыми (Adrenalin 22.7.1 и WHQL 516.93 соответственно).

В Call of Duty Vanguard в 1440p в среднем с RX 6700 XT частота кадров равнялась 136 к/с и 138 к/с (первый драйвер и драйвер через два года), с RTX 3060 Ti - 141 к/с и 142 к/с. В 4К все эти значения составляли 80 к/с (с обоими драйверами) и 81 к/с, 82 к/с (RTX 3060 Ti с драйвером WHQL 460.79 и 516.93 соответственно).

Battlefield 2042 запускалась в разрешении 1440p со средней производительностью с RX 6700 XT - 89 к/с (первый драйвер и драйвер, вышедший через два года), с RTX 3060 Ti - 90 к/с и 92 к/с соответственно. В разрешении 4К замеры были следующими: с RX 6700 XT - 61 к/с в обоих случаях, с RTX 3060 Ti - 61 к/с (первый драйвер) и 62 к/с (драйвер через два года).

Forza Horizon 5 шла в 1440p со средней частотой кадров 116 к/с и 118 к/с (RX 6700 XT, старый и более новый драйвер), а также 112 к/с (RTX 3060 Ti, старый и новый драйвер). В 4К показатели равнялись 81 к/с (RX 6700 XT), 76 к/с и 78 к/с (RTX 3060 Ti).

Игра Days Gone запускалась со средним FPS в 1440p - 108 и 110 к/с (RX 6700 XT, старый и новый драйвер), 115 и 117 к/с (RTX 3060 Ti, старый и новый драйвер). В разрешении 4К эти значения составили 72 к/с и 71 к/с (RX 6700 XT), 75 к/с и 75 к/с (RTX 3060 Ti).

В Village Resident Evil средняя производительность составляла в 1440p - 147 к/с и 148 к/с (RX 6700 XT, самый старый драйвер и более новый соответственно), 153 к/с (RTX 3060 Ti, с обоими драйверами), в 4К - 86 к/с и 89 к/с (RX 6700 XT), 91 к/с (RTX 3060 Ti).