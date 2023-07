Древнюю видеокарту Radeon VII с 16 ГБ памяти сравнили в играх с RX 7600 8 ГБ и RX 6600 XT 8 ГБ

Resident Evil 4 шла в 1080p со средней частотой кадров 87 к/с (RX 7600), 78 к/с (Radeon VII) и 93 к/с (RX 6600 XT), в 1440p - с 66 к/с, 57 к/с и 68 к/с.

The Last of Us запускалась в разрешении 1080p с 55 к/с (7600), 47 к/с (Radeon VII) и 52 к/с (6600 XT) в среднем. В 1440p удалось получить 39 к/с, 31 к/с и 36 к/с соответственно.

Игра Call of Duty Modern Warfare II шла в Full HD в среднем со 124 к/с, 87 к/с и 98 к/с (с RX 7600, Radeon VII и RX 6600 XT соответственно), в 1440p - 77 к/с, 57 к/с и 66 к/с.

В Dying Light 2 в 1080p удалось в среднем получить 82 к/с (RX 7600), 64 к/с (Radeon VII) и 75 к/с (RX 6600 XT), в 1440p - 53 к/с, 51 к/с и 48 к/с соответственно.

Hitman III шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров 109 к/с, 92 к/с, 102 к/с (7600, Radeon VII и 6600 XT), в разрешении 1440p - с 75 к/с, 62 к/с и 68 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась в 1080p со средней производительностью 87 к/с (RX 7600), 69 к/с (Radeon VII) и 76 к/с (RX 6600 XT). В разрешении 1440p удалось в среднем получить 56 к/с, 41 к/с и 45 к/с соответственно.