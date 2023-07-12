Древнюю видеокарту Radeon VII с 16 ГБ памяти сравнили в играх с RX 7600 8 ГБ и RX 6600 XT 8 ГБ

Древнюю видеокарту Radeon VII с 16 ГБ памяти сравнили в играх с RX 7600 8 ГБ и RX 6600 XT 8 ГБСильно ли большая между ними разница?
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood узнали, какой производительности можно ожидать в современных играх от Radeon VII, RX 7600 и RX 6600 XT. Запускались проекты в 1080p и 1440p на ультра-настройках.
Resident Evil 4 шла в 1080p со средней частотой кадров 87 к/с (RX 7600), 78 к/с (Radeon VII) и 93 к/с (RX 6600 XT), в 1440p - с 66 к/с, 57 к/с и 68 к/с.
The Last of Us запускалась в разрешении 1080p с 55 к/с (7600), 47 к/с (Radeon VII) и 52 к/с (6600 XT) в среднем. В 1440p удалось получить 39 к/с, 31 к/с и 36 к/с соответственно.
Игра Call of Duty Modern Warfare II шла в Full HD в среднем со 124 к/с, 87 к/с и 98 к/с (с RX 7600, Radeon VII и RX 6600 XT соответственно), в 1440p - 77 к/с, 57 к/с и 66 к/с.
В Dying Light 2 в 1080p удалось в среднем получить 82 к/с (RX 7600), 64 к/с (Radeon VII) и 75 к/с (RX 6600 XT), в 1440p - 53 к/с, 51 к/с и 48 к/с соответственно.
Hitman III шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров 109 к/с, 92 к/с, 102 к/с (7600, Radeon VII и 6600 XT), в разрешении 1440p - с 75 к/с, 62 к/с и 68 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась в 1080p со средней производительностью 87 к/с (RX 7600), 69 к/с (Radeon VII) и 76 к/с (RX 6600 XT). В разрешении 1440p удалось в среднем получить 56 к/с, 41 к/с и 45 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась в 1080p со средней частотой кадров в районе 113 к/с (7600), 87 к/с (Radeon VII) и 98 к/с (6600 XT), в 1440p - с 70 к/с, 63 к/с и 71 к/с.
Spider-Man Miles Morales шла в Full HD со средней производительностью 104 к/с, 86 к/с и 93 к/с (с 7600, Radeon VII и 6600 XT соответственно), в 1440p - с 73 к/с, 55 к/с, 62 к/с.
Игра Forza Horizon 5 шла в 1080p с 97 к/с (RX 7600), 86 к/с (Radeon VII) и 95 к/с (RX 6600 XT) в среднем, в 1440p - с 77, 69 и 76 к/с.
A Plague Tale Requiem запускалась в Full HD с 79, 63, 71 к/с в среднем (7600, Radeon VII и 6600 XT соответственно), в 1440p - c 62, 47 и 57 к/с.
Call of Duty Warzone 2.0 шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров 111 к/с (RX 7600), 85 к/с (Radeon VII), 96 к/с (RX 6600 XT), в разрешении 1440p - 72 к/с, 51 к/с и 59 к/с соответственно.
Spider-Man Remastered запускалась в 1080p со средней производительностью 124 к/с, 108 к/с и 115 к/с (7600, Radeon VII и 6600 XT соответственно), в 1440p - с 93, 74 и 81 к/с.
Вывод
В основном в играх лидировала по средней производительности RX 7600. В 1080p разница между ней и Radeon VII составляла 24% (98 к/с и 79 к/с), между ней и RX 6600 XT - 10% (98 к/с и 89 к/с). В 1440p эти же показатели равнялись 24% (68 к/с и 55 к/с) и 11% (68 к/с и 61 к/с).
По энергопотреблению лучше остальных оказалась сборка с RX 7600 (396 Вт), далее шла конфигурация с RX 6600 XT (408 Вт) и с Radeon VII (543 Вт).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-13900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта AMD Radeon RX 7600 8GB/AMD Radeon VII 16GB/AMD Radeon RX 6600 XT 8GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.