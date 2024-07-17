Два лучших современных процессора AMD — Ryzen 7 5700X3D и 7800X3D — подробно сравнилиКто окажется быстрее?
Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7800X3D/5700X3D, материнскую плату B650M Aorus Pro AX/MSI MPG B550 Gaming Plus, оперативной памяти 32 ГБ DDR5 (16×2 ГБ, 6200 МГц, CL28)/16 ГБ (8×2 ГБ, 3600 МГц, CL14), систему охлаждения be quiet! Dark Rock Pro 4/DeepCool GAMMAXX 300, видеокарту RTX 3080 Ti Palit GameRock.
Результаты тестов в Aida64 и Cpu-z — ниже.
Из игр запускались такие, как Cyberpunk 2077, NFS Unbound, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty WarZone, Ghost of Tsushima, Hogwarts Legacy, Far Cry 6, The last of Us. Part 1, A Total War Saga — Troy, CS 2.
Cyberpunk 2077 запускалась на ультра-настройках с лучами. Здесь разница между 5700X3D и 7800X3D составляла 30% в пользу последнего.
NFS Unbound тестировалась тоже с ультра-пресетом. Разница составляла в ней около 32%.
В Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на максимальных настройках с трассировкой лучей разница снизилась до 25% в среднем.
Со всеми результатами в играх ознакомьтесь самостоятельно ниже на видео.
Выводы
Разница между процессорами в целом колеблется от 25 до 40% в протестированных играх. Но если исходить из цифр, то переходить с 5700X3D на 7800X3D не стоит. Куда более рациональное решение — это покупка Ryzen 5700X3D и апгрейд имеющейся системы. Без видеокарты уровня 4080 и выше и без необходимости производительности именно 7800X3D брать этот процессор не имеет смысла.
Однако если для вас важен отклик системы, если вы чувствительны к неровностям на графике фреймтайма, если хотите, чтобы минимальный FPS проваливался как можно меньше, то переходите на систему AM5. Конкретно на 7800X3D стоит переходить лишь тем, кто знает, зачем ему столько FPS, и кто будет пользоваться процессором по назначению или хочет иметь неплохой запас на будущее.