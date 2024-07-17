Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7800X3D/5700X3D, материнскую плату B650M Aorus Pro AX/MSI MPG B550 Gaming Plus, оперативной памяти 32 ГБ DDR5 (16×2 ГБ, 6200 МГц, CL28)/16 ГБ (8×2 ГБ, 3600 МГц, CL14), систему охлаждения be quiet! Dark Rock Pro 4/DeepCool GAMMAXX 300, видеокарту RTX 3080 Ti Palit GameRock.

Результаты тестов в Aida64 и Cpu-z — ниже.

Из игр запускались такие, как Cyberpunk 2077, NFS Unbound, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty WarZone, Ghost of Tsushima, Hogwarts Legacy, Far Cry 6, The last of Us. Part 1, A Total War Saga — Troy, CS 2.

Cyberpunk 2077 запускалась на ультра-настройках с лучами. Здесь разница между 5700X3D и 7800X3D составляла 30% в пользу последнего.

NFS Unbound тестировалась тоже с ультра-пресетом. Разница составляла в ней около 32%.

В Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на максимальных настройках с трассировкой лучей разница снизилась до 25% в среднем.