Два поколения встройки сравнили в играх: Ryzen 5 6600U (Radeon 660M) против Ryzen 5 5500U (Vega 7)

Эксперты канала PC Support & Gaming Test протестировали в 1080p в восьми современных играх ноутбуки со встроенной графикой Vega 7 и Radeon 660M. Среди игр были Grand Theft Auto V, Watch Dogs: Legion, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, The Witcher 3: Wild Hunt, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey.

В Grand Theft Auto V с пресетом Normal средняя производительность равнялась 80,5 к/с с Radeon 660M и 50 к/с с Vega 7.

Watch Dogs: Legion шла на низких настройках графики. С Radeon 660M в среднем удалось получить 24 к/с, с Vega 7 - 20 к/с.

Far Cry 6 запускалась также с низким пресетом. Средний FPS здесь составлял 24,5 к/с (Radeon 660M) и 20,5 к/с (Vega 7).

В Red Dead Redemption 2 удалось на низки настройках в среднем получить 26 к/с и 20 к/с (Radeon 660M и Vega 7).