Две GTX 1080 подключили в SLI и проверили в играх в 2025 г.SLI мёртв, но есть и приятные исключения (а есть и «отрицательный прирост» кое-где)
Тестовый стенд включал, помимо двух GTX 1080, материнскую плату ASRock X370 Killer SLI, процессор Ryzen 5 3600 4,2 ГГц, блок питания Cougar VTX 600W, накопитель NVMe SSD Cusu 512 ГБ, оперативную память 32 ГБ DDR4 3200 МГц (Mallistix + Fury), систему охлаждения Ocypus Iota L24.
Strange Brigade шла с ультра-пресетом. С двумя видеокартами прирост FPS составил 91%: со 132 к/с до 252 к/с.
А вот CS 2 с двумя видеокартами идёт хуже, чем с одной: около 150 к/с против 190 к/с.
В SOTTR на ультра-настройках удалось с одной видеокартой получить примерно 100 к/с, с двумя — 115 к/с. То есть прибавка около 15%.
RDR 2 тоже запускалась с ультра-графикой. Производительность в среднем в этой игре с двумя видеокартами стала на 13,5% больше: 51 к/с против 58 к/с.
Star Wars Jedi: Fallen Order тестировалась с высоким пресетом. И с двумя видеокартами частота кадров у неё была меньше, чем с одной: 90 к/с против 110 к/с.
Игра Hunt: Showdown шла с низкой графикой. Однако её не удалось запустить с SLI. Почти такая же история — с The Outer Worlds.