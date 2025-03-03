Две GTX 1080 подключили в SLI и проверили в играх в 2025 г.

SLI мёртв, но есть и приятные исключения (а есть и «отрицательный прирост» кое-где)

Эксперт YouTube-канала Step Review продемонстрировал, как в 1080p показывает себя пара GTX 1080 с технологией SLI.