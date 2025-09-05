Две "худшие" видеокарты разных поколений - RTX 5050 и 3050 6 ГБ - сравнили в играх

Oblivion Remastered тестировалась с низкими настройками графики и без масштабирования. С 3050 в ней удалось получить около 40 к/с, а при активации DLSS - около 60 к/с. 5050 выдавала в аналогичных условиях в среднем 70-80 к/с, при включении DLSS - более 100 к/с, при активации DLSS Frame Generation - 160 к/с.

Clair Obscur: Expredition 33 шла с низким пресетом, TSR Epic. При таких параметрах 3050 выдавала в среднем 30 к/с, но при активации DLSS Performance частота кадров повысилась до 60 к/с. С 5050 удалось получить 60-70 к/с и более 120 к/с соответственно.

В CS 2 с низким пресетом 3050 выдавала в среднем около 357 к/с, 5050 - 539 к/с, в Cyberpunk 2077 на средних настройках показатели были 53 к/с и 111 к/с соответственно, в Black Myth: Wukong с низкой графикой - 44 к/с и 92 к/с соответственно.

Вывод

В целом выбор между 3050 и 5050 для игр очевиден: лучше брать 5050. Она показывает себя гораздо быстрее как в ААА-проектах, так и в киберспорте. Правда, стоит эта видеокарта сейчас дороговато, но по соотношению цены и качества она всё равно предпочтительнее, чем 3050.