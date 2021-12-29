Двухъядерный Celeron на Sandy Bridge в играх 2021 года: вам тоже любопытно?Правда, запустить на нём удалось не все проекты
В рамках тестирования эксперты запустили такие игры, как Red Dead Redemption 2, Apex Legends, Dota 2, Forza Horizon 5, CSGO, GTA 5, Valorant, Minecraft, Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Fortnite.
В Red Dead Redemption 2 в 1080p на низких настройках средняя частота кадров составляет около 20 к/с. Играть совершенно невозможно.
Проект Apex Legends запускался также с низким пресетом в 1080p. При этом с загрузкой самой игры возникают большие проблемы. Играть также тяжело из-за того, что часто встречаются подтормаживания. Среднее число кадров здесь равняется 25 к/с.
Dota 2 тестировалась на низких настройках в 1080p. В результате получилось достичь в среднем 35-40 к/с. Встречаются временами подфризы, но в целом играть можно, отмечает ведущий.
Forza Horizon 5 не запустилась вообще.
CSGO запускался в 1080p на низких настройках. В результате в среднем здесь удавалось получить около 50-55 к/с. Однако иногда бывали серьёзные подтормаживания.
В GTA 5 можно играть в разрешении 1080p с DirectX10 и на низких настройках. В этом случае средний FPS остаётся в районе 50 к/с. С включенной наполовину функцией VSync среднее число кадров составляет уже 30 к/с.
В 1080p на низких настройках Valorant в среднем частота кадров равняется 60 к/с. Однако значения в редких событиях опускаются временами до 1 к/с. С максимально установленной частотой кадров в 45 к/с и 30 к/с игра идёт лучше, но всё равно с множеством подтормаживаний.
Minecraft в 1080p с низким пресетом даёт возможность достичь 60 к/с. Управление здесь довольно плавное, подтормаживания не такие значительные.
Battlefield 2042 запустить не получилось.
В Cyberpunk 2077 тоже поиграть не удалось. Игра запустилась с чёрным экраном и средней частотой кадров 120 к/с.
В Fortnite можно играть на низких настройках в 1080p. При этом всё сильно тормозит в процессе игры, хотя средний FPS держится в районе 54-55 к/с.
По итогам тестирования ведущий заключил: если у вас много свободного времени и вы достаточно терпеливы, то представленная сборка точно подойдёт для вас. Она требует того, чтобы игрок часами ждал, пока игра загрузится.
Протестированная конфигурация ПК:
- процессор Intel Celeron G550 2.6GHz;
- видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 8GB - Asus ROG Strix;
- оперативная память 16GB DDR3 1066MHz (2x8GB);
- SSD Kingston 480GB;
- HDD Seagate Barracuda 1TB 7200rpm;
- материнская плата Gigabyte GA-H61M-D2-B3 rev 1.0;
- блок питания XFX 550W 80+ Bronze;
- корпус NOX Hummer Zero.