Двухъядерный Celeron на Sandy Bridge в играх 2021 года: вам тоже любопытно?

CSGO запускался в 1080p на низких настройках. В результате в среднем здесь удавалось получить около 50-55 к/с. Однако иногда бывали серьёзные подтормаживания.

В GTA 5 можно играть в разрешении 1080p с DirectX10 и на низких настройках. В этом случае средний FPS остаётся в районе 50 к/с. С включенной наполовину функцией VSync среднее число кадров составляет уже 30 к/с.

В 1080p на низких настройках Valorant в среднем частота кадров равняется 60 к/с. Однако значения в редких событиях опускаются временами до 1 к/с. С максимально установленной частотой кадров в 45 к/с и 30 к/с игра идёт лучше, но всё равно с множеством подтормаживаний.

Minecraft в 1080p с низким пресетом даёт возможность достичь 60 к/с. Управление здесь довольно плавное, подтормаживания не такие значительные.

Battlefield 2042 запустить не получилось.

В Cyberpunk 2077 тоже поиграть не удалось. Игра запустилась с чёрным экраном и средней частотой кадров 120 к/с.

В Fortnite можно играть на низких настройках в 1080p. При этом всё сильно тормозит в процессе игры, хотя средний FPS держится в районе 54-55 к/с.

По итогам тестирования ведущий заключил: если у вас много свободного времени и вы достаточно терпеливы, то представленная сборка точно подойдёт для вас. Она требует того, чтобы игрок часами ждал, пока игра загрузится.

Протестированная конфигурация ПК: