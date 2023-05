Экономить или нет? Radeon RX 6950 XT в разгоне сравнили со стандартной RX 7900 XT

В The Last of Us в 1440p с ультра-пресетом средняя производительность составила 90 к/с (RX 7900 XT, сток) и 87 к/с (RX 6950, разгон), в 4К - 58 к/с и 53 к/с соответственно.

God of War запускалась в 1440p со средней частотой кадров 144 к/с (RX 7900 XT) и 121 к/с (RX 6950 XT). В разрешении 4К показатели составили 90 и 81 к/с.

Call of Duty Modern Warfare II в разрешении 1440p шла со средней производительностью 271 к/с и 229 к/с (RX 7900 XT и RX 6950 XT соответственно), в разрешении 4К - со 164 к/с и 141 к/с.

В Dying Light 2 в 1440p удалось получить в среднем 125 к/с (с RX 7900 XT) и 129 к/с (с RX 6950 XT), в 4К - 68 к/с и 73 к/с.

Hitman III в разрешении 1440p шла со средней частотой кадров 181 к/с и 182 к/с (RX 7900 XT и RX 6950 XT соответственно), в разрешении 4К - со 137 к/с и 120 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась в 1440p со средней производительностью 119 к/с и 114 к/с (RX 7900 XT и RX 6950 XT), в 4К - с 59 и 56 к/с соответственно.

Call of Duty Warzone 2.0 шла в 1440p со средним FPS в районе 203 к/с (с 7900 XT) и 184 к/с (с 6950 XT), в 4К - со 129 к/с и 122 к/с.

Horizon Zero Dawn в 1440p шла со средней частотой кадров 168 к/с (RX 7900 XT) и 179 к/с (RX 6950 XT), в 4К - с 93 к/с и 97 к/с соответственно.