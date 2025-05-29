Эксперт перечислил 7 лучших систем жидкостного охлаждения процессора для ПК

Thermalright. Смело можете брать такие модели, как Aqua Elite 360 V3, Frozen Infinity 360 (до 7 тысяч рублей), Frozen Edge 360 и Frozen Warframe Pro 360 (до 9 тысяч рублей), Mjonir Vision 360 W (до 12 тысяч рублей), Elite Vision 360 White RGB, Hypervision и Grand Vision 360 (до 14-15 тысяч рублей), Frozen Guardian 360 Black. Из минусов у этих СЖО - гарантия. В DNS она 2 года, в официальном магазине и на маркетплейсах - 1 год. Ещё здесь сырое программное обеспечение, что в основном касается моделей с экраном. Также лучше брать Thermalright для AMD.

LIAN LI GALAHAD II TRINITY PERFORMANCE и LIAN LI GALAHAD II LITE. У Trinity помпа на 4200 об/мин, у Lite - 3800 об/мин, вертушки - 3800 и 2000 об/мин соответственно. Это крайне производительное, удобное и недорогое СЖО с хорошей гарантией, но шумными вентиляторами.

Arctic Liquid Freezer 3. Максимальное количество оборотов помпы - 2800 об/мин. При этом вы можете двигать помпу вверх и вниз. Лучше брать эту систему для AMD. Это недорогая СЖО под AM5 с хорошей производительностью и гарантией 2 года. Вертушки, правда, у неё устаревшие.

Ocypus Iota L36 BK. Довольно хорошая помпа с экраном, но неполноценным (выводит только температуру процессора). Максимальные обороты здесь - 3100 оборотов, уровень шума - 28 дБ. Здесь также адекватные вертушки, которыми можно пользоваться. Работает система охлаждения как с Intel, так и с AMD.