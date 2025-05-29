Эксперт перечислил 7 лучших систем жидкостного охлаждения процессора для ПК

Эксперт перечислил 7 лучших систем жидкостного охлаждения процессора для ПКНо не все из них универсальны
Thermalright. Смело можете брать такие модели, как Aqua Elite 360 V3, Frozen Infinity 360 (до 7 тысяч рублей), Frozen Edge 360 и Frozen Warframe Pro 360 (до 9 тысяч рублей), Mjonir Vision 360 W (до 12 тысяч рублей), Elite Vision 360 White RGB, Hypervision и Grand Vision 360 (до 14-15 тысяч рублей), Frozen Guardian 360 Black. Из минусов у этих СЖО - гарантия. В DNS она 2 года, в официальном магазине и на маркетплейсах - 1 год. Ещё здесь сырое программное обеспечение, что в основном касается моделей с экраном. Также лучше брать Thermalright для AMD.
LIAN LI GALAHAD II TRINITY PERFORMANCE и LIAN LI GALAHAD II LITE. У Trinity помпа на 4200 об/мин, у Lite - 3800 об/мин, вертушки - 3800 и 2000 об/мин соответственно. Это крайне производительное, удобное и недорогое СЖО с хорошей гарантией, но шумными вентиляторами.
Arctic Liquid Freezer 3. Максимальное количество оборотов помпы - 2800 об/мин. При этом вы можете двигать помпу вверх и вниз. Лучше брать эту систему для AMD. Это недорогая СЖО под AM5 с хорошей производительностью и гарантией 2 года. Вертушки, правда, у неё устаревшие.
Ocypus Iota L36 BK. Довольно хорошая помпа с экраном, но неполноценным (выводит только температуру процессора). Максимальные обороты здесь - 3100 оборотов, уровень шума - 28 дБ. Здесь также адекватные вертушки, которыми можно пользоваться. Работает система охлаждения как с Intel, так и с AMD.
DEEPCOOL LE360 V2. За свою стоимость (5500 рублей в ДНС) это хороший вариант. Доступно вам будет 5 лет гарантии и адекватная помпа. Но вертушки придётся купить нормальные.
LIAN LI GALAHAD II LCD. Версия с обычной вертушкой - 3200 оборотов в минуту, уровень шума - 33 дБ, версия Performance - 2450 оборотов в минуту, 30 дБ, версия Infinity - 2100 оборотов в минуту и 29 дБ. Из плюсов у СЖО - 6 лет гарантии, из минусов - цена (минимум 22 тысячи рублей). Также лучше эту систему брать для Intel.
Phanteks Glacier One 360 D30 (X2). Есть поддержка платформ AM4, AM5, LGA 1700. Уровень шума - 20 дБ, 3100 оборотов в минуту на помпе. Одна из лучших моделей вентиляторов, но с шумной помпой и без гарантии.