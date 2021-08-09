Эксперт перечислил главные изменения в Windows 11

В обновлённой версии Windows можно будет запускать Android-приложения, причём на любых процессорах. В этом поможет новая технология Intel Bridge.

По слухам, Steam и Epic Games будут доступны прямо в Microsoft Store. То есть пользователи будут вводить в поиске название игры или приложения и сразу скачивать. Оплачивать тоже можно будет любым удобным способом. Кстати, магазин c приложениями Microsoft обновится и на Windows 10.

Проводник тоже обновят. Панель команд будет находиться сверху, иконки и меню станут другими. Приложение параметров тоже изменится: страница разделится на категории, после нажатия на которые откроются пункты с разными настройками.

Система автоматически будет также управлять частотой обновления экрана, Такая функция, по словам Максима, называется Dynamic refresh rate. А при ошибке экран теперь уже не синий, а чёрный.

Ещё одно преимущество - на ARM-компьютерах начнут запускаться все приложения и программы. То есть пользоваться ими можно будет полноценно.

Обновлён микшер звука. Изменять громкость можно будет в параметрах.

По итогам обзора бета-версии Максим заключил, что дизайн, скорость и функциональность, безусловно, улучшились. Но окончательные выводы стоит делать только уже после непосредственного выхода Windows 11.