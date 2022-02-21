Эксперт перечислил лучшие процессоры для настольных компьютеров в начале 2022 г.

В выпуске на канале «Мой Компьютер» ведущий рассказал, какие процессоры в начале 2022 стоит брать для игрового компьютера. Прежде всего, он отметил, что двухъядерные процессоры уже не подходят на сегодня для многих игр, поэтому однозначно их покупать не нужно. В 2022-м для комфортного прохождения проектов необходимо иметь как минимум четыре ядра и восемь потоков.

Четырёхъядерный: Core i3-10100F. Почему не i3-12100F? Всё дело в том, что подбирать под него материнскую плату на новом сокете довольно затратно: самые дешёвые начинаются от 8 тысяч, а если покупать с DDR5, то будет это стоить от 15 с лишним тысяч рублей. Поэтому в плане соотношения цены и производительности эксперт рекомендует присмотреться к Core i3-10100F. Обойдётся он примерно в 6-11 тысяч рублей и в играх показывает вполне хорошие результаты: стабильные 50-60 к/с без фризов в 1080p. Что касается видеокарты, то к нему имеет смысл взять RTX 3050.