Эксперт перечислил лучшие процессоры для настольных компьютеров в начале 2022 г.Рассказали об этом на YouTube-канале «Мой Компьютер»
В выпуске на канале «Мой Компьютер» ведущий рассказал, какие процессоры в начале 2022 стоит брать для игрового компьютера. Прежде всего, он отметил, что двухъядерные процессоры уже не подходят на сегодня для многих игр, поэтому однозначно их покупать не нужно. В 2022-м для комфортного прохождения проектов необходимо иметь как минимум четыре ядра и восемь потоков.
- Четырёхъядерный: Core i3-10100F. Почему не i3-12100F? Всё дело в том, что подбирать под него материнскую плату на новом сокете довольно затратно: самые дешёвые начинаются от 8 тысяч, а если покупать с DDR5, то будет это стоить от 15 с лишним тысяч рублей. Поэтому в плане соотношения цены и производительности эксперт рекомендует присмотреться к Core i3-10100F. Обойдётся он примерно в 6-11 тысяч рублей и в играх показывает вполне хорошие результаты: стабильные 50-60 к/с без фризов в 1080p. Что касается видеокарты, то к нему имеет смысл взять RTX 3050.
- Шестиядерные: Core i5-11400F, 12400F, Ryzen 5 5600X. Для i5-11400F, 12400F стоит приобрести видеокарту уровня RTX 3060 или RX 6600 XT. При этом производительность в рабочих задачах у i5-11400F может быть гораздо выше, чем у предшествующей модели i5-10400F (замеры - ниже).
Кроме этого, в играх показывает себя отлично 12400F. Иногда при этом он даже обходит по производительности Ryzen 5 5600X (результаты тестирования - ниже).
- Восьмиядерные: Core i7-11700F, Ryzen 7 5800X. К ним стоит подобрать видеокарту RTX 3080 или RX 6800. Вообще оба процессора дают схожую производительность в играх. Разница между ними будет заключаться в том, что AMD обеспечит больше возможностей для апгрейда ПК.
- С 12 и большим числом ядер: Core i7-12700K, i9-12900K, Ryzen 9 5900X, 5950X. К таким процессорам стоит подбирать видеокарту RTX 3090 и монитор с частотой обновления в 300 Гц. В играх лидируют при этом из AMD и Intel последние процессоры, а при работе в многопоточном режиме - модели Ryzen 9 5900X, 5950X.
В целом ведущий отметил, что из-за дефицита видеокарт и возросших цен на материнские платы на сокете LGA 1700 приходится присматриваться к более старым моделей процессоров на VJ-1204. Эти процессоры также способны обеспечить отличную производительность как в играх, так и в рабочих программах.