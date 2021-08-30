Эксперт подсчитал цену и конфигурацию хорошего компьютера для учёбы и игр

Монитор для игр и обучения автор выбрал AOC 24" 24V2Q с диагональю 24 дюйма, частотой 72 Гц и технологией AMD FreeSync (11 600 рублей). К нему для выполнения онлайн-заданий идёт веб-камера Microsoft LifeCam HD-3000 (T4H-00004) (1 820 рублей), которая обладает встроенным микрофоном и функцией крепления на мониторе. Клавиатура и мышь куплены были в комплекте - Logitech Desktop MK120 Black (1 270 рублей), а из колонок приобретены Sven 318 Black (880 рублей).

В сумме все детали устройства составили 53 910 рублей (актуально на 28 августа 2021 года).