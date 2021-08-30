Эксперт подсчитал цену и конфигурацию хорошего компьютера для учёбы и игр

Эксперт подсчитал цену и конфигурацию хорошего компьютера для учёбы и игрВ комплект входит также веб-камера с микрофоном
Все детали для компьютера, утверждает пользователь, приобретались в магазине "Регард".
Сначала о внутреннем наполнении ПК. Процессор автор выбрал 4-ядерный - Core i3-10100F за 7 310 рублей. К нему он также докупил кулер для более комфортной работы - DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0 за 730 рублей и материнскую плату MSI H510M-A PRO стоимостью 5 680 рублей. Оперативная память приобретена была на 16 ГБ, двойная - PNY XLR8 (MD16GK2D4320016AXR) за 6 560 рублей. В комплект оказался включён и SSD-накопитель WD Blue SN550 (WDS250G2B0C) объёмом 250 ГБ (3 890 рублей), видеокарта GeForce GT1030 от ASUS (GT1030-SL-2G-BRK) с 2 ГБ видеопамяти (7 960 рублей), блок питания Chieftec Proton (BDF-500S) (3 770 рублей). Корпус для всех составляющих взят недорогой - DeepCool MATREXX 30 Black (2 440 рублей).
Монитор для игр и обучения автор выбрал AOC 24" 24V2Q с диагональю 24 дюйма, частотой 72 Гц и технологией AMD FreeSync (11 600 рублей). К нему для выполнения онлайн-заданий идёт веб-камера Microsoft LifeCam HD-3000 (T4H-00004) (1 820 рублей), которая обладает встроенным микрофоном и функцией крепления на мониторе. Клавиатура и мышь куплены были в комплекте - Logitech Desktop MK120 Black (1 270 рублей), а из колонок приобретены Sven 318 Black (880 рублей).
В сумме все детали устройства составили 53 910 рублей (актуально на 28 августа 2021 года).