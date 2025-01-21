Эксперт предупредил об опасности долгого хранения файлов на флешке

Флешка обычно выдерживает примерно 5000 циклов записи. В реальности же этот показатель может быть намного меньше.

Также у подобных накопителей есть ряд слабых сторон. К примеру, USB-разъём быстро изнашивается, недорогие модели флешек обычно имеют упрощённые контроллеры, не способные защитить данные. Наконец, флеш-накопители чувствительны к внешним воздействиям.