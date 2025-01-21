Эксперт предупредил об опасности долгого хранения файлов на флешке

Опубликовано 21 января 2025, 20:151 мин.
Эксперт предупредил об опасности долгого хранения файлов на флешкеЭто может привести к потере данных
Многие думают, что на флешках разные фото, видео и т. п. можно хранить годами. В действительности же такие накопители довольно ненадёжны.
Флешка обычно выдерживает примерно 5000 циклов записи. В реальности же этот показатель может быть намного меньше.
Также у подобных накопителей есть ряд слабых сторон. К примеру, USB-разъём быстро изнашивается, недорогие модели флешек обычно имеют упрощённые контроллеры, не способные защитить данные. Наконец, флеш-накопители чувствительны к внешним воздействиям.
Флешка удобна лишь для временного хранения файлов. В остальных случаях она слишком ненадёжна.
Если вам нужно сохранить какую-то информацию на долгое время, то используйте HDD, NAS или DAS-сервера, облачное хранилище.