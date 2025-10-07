Эксперт рассказал, как очистить кэш на PlayStation 5

Для удаления временных файлов вам нужно зайти в приставку в безопасном режиме. Он напоминает аналогичный режим на ПК. Удерживайте кнопку PlayStation на контроллере, а в появившемся меню выберите «Питание» и «Выключить». Также вы можете вместо этого подержать кнопку питания на консоли примерно 3 секунды. Дождитесь полного выключения гаджета. Снова нажмите кнопку питания на корпусе и держите, пока не появится звуковой сигнал (примерно спустя 7 секунд). Далее подключите контроллер через кабель и нажмите на нём кнопку PlayStation.

Найдите на экране пункт «Очистить временные файлы и перестроить базу данных». После этого выберите «Очистить временные файлы системного программного обеспечения». Если приставка во время очистки будет перезагружаться, то это нормально. Дождитесь окончания процедуры.