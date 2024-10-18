Эксперт рассказал, почему нельзя класть себе на колени механическую клавиатуру

Ненадёжная опора

На коленях печатать неудобно, и это факт. Ваши мышцы сильнее нагружаются, из-за чего вы быстрее устаёте.

Осанка

Если держать клавиатуру при работе на коленях постоянно, то ваш позвоночник будет находиться в неестественном положении. Из-за этого может болеть поясница, перенапрягаться мышцы. Из-за сильной нагрузки на мышцы шеи у вас будет болеть голова, возникнет чувство дискомфорта.