Эксперт выяснил, какая мощность блока питания должна быть в современном игровом компьютере с разгоном и без

Эксперт выяснил, какая мощность блока питания должна быть в современном игровом компьютере с разгоном и безТестировались варианты сборки компьютера в двух играх
Эксперт представил четыре варианта сборки мощного игрового компьютера. По два варианта продвинутой и два - максимальной (на базе процессоров Intel или AMD).
Для продвинутой комплектации понадобятся: процессор AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-11600K, видеокарта GeForce RTX 3080, 32 ГБ оперативной памяти, блок питания Seasonic FOCUS GX-650.
В максимальную сборку вошли: процессор AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i7-11700K, видеокарта GeForce RTX 3090, 32 ГБ оперативной памяти, блок питания Seasonic PRIME TX-1000.
Тесты всех вариантов сборок проводились в играх Shadow of the Tomb Raider и Ведьмак-3: Дикая охота.
По итогам тестирования для запуска Shadow of the Tomb Raider и Ведьмак-3: Дикая охота подойдёт при продвинутой сборке блок питания мощностью примерно 600-700 ватт. Для прохождения игр при максимальной сборке понадобится источник питания от 850 ватт, а при разгоне - от 1000 ватт. Связано это с высоким энергопотреблением процессора и видеокарты.