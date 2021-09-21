Эксперт выяснил, какая мощность блока питания должна быть в современном игровом компьютере с разгоном и без

Эксперт представил четыре варианта сборки мощного игрового компьютера. По два варианта продвинутой и два - максимальной (на базе процессоров Intel или AMD).

Для продвинутой комплектации понадобятся: процессор AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-11600K, видеокарта GeForce RTX 3080, 32 ГБ оперативной памяти, блок питания Seasonic FOCUS GX-650.

В максимальную сборку вошли: процессор AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i7-11700K, видеокарта GeForce RTX 3090, 32 ГБ оперативной памяти, блок питания Seasonic PRIME TX-1000.

Тесты всех вариантов сборок проводились в играх Shadow of the Tomb Raider и Ведьмак-3: Дикая охота.