Энтузиаст назвал неудобства и достоинства пользования MacOS после Windows

Энтузиаст назвал неудобства и достоинства пользования MacOS после WindowsБольшинство неудобств - от привычки к ОС Windows
С точки зрения комплектации и дизайна, по словам автора, почти во всём выигрывает ASUS VivoBook Pro 15. Apple MacBook Pro 15” 2015 лучше оказывается лишь по дисплею (яркий, высокое разрешение, чёткая картинка).
А вот с операционными системами не всё так однозначно. В каких-то моментах MacOS лучше Windows, в каких-то - наоборот. Из положительных сторон - общий стиль, виджеты и центр уведомлений, масштабирование экрана. У системы Apple единый стиль системы, чего нельзя сказать, по мнению пользователя, о Windows (часть настроек здесь в UWP, другая часть - в панели управления). Идея виджетов и сам центр уведомлений тоже кажутся достойными: например, система уточняет, присылать ли уведомления от приложения (в Windows нужно отключать всё самостоятельно). От виджетов же в Windows отказались в 7-й версии. В плане масштабирования больше всего не нравилось в Windows автору размытие приложений. На MacBook такого нет.
Также были отмечены такие особенности и функции, как Dock-панель, работа с окнами, строка меню, экосистема (синхронизация с iPhone). Если панель внизу экрана оказалась удобной и практичной, то с окнами, строкой меню пришлось разбираться. Они устроены совсем не так, как на Windows, и к этому надо привыкать. В плане возможности синхронизации всё оказалось тоже чуть сложнее: например, фото с iPhone передаются сначала на облако, а потом с MacBook их можно оттуда загрузить. При этом за место для изображений на iCloud надо платить, а "Фотопоток" почему-то не работал.
Ещё энтузиаст затронул тему пиратства и игр на MacOS, заметив, что среди геймеров эта система не пользуется популярностью, а с нелегальными программами компания пока что тоже не борется.
Отдельно говорилось об инструментах и функциях, которые сначала показались неудобными, но это оказалось легко исправить. Это направление скролла мыши, точка и запятая, другие горячие клавиши, нет NumLock-клавиатуры, специальной клавиши для скриншотов, сложное открытие крышки ноутбука.
По итогам обзора и сравнения автор сказал, что эти две системы - просто разные. Нельзя сказать, что какая-то лучше или хуже. А большая часть непонятных вещей в устройстве MacBook ему кажется такой из-за привычки к Windows.