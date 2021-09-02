Энтузиаст назвал неудобства и достоинства пользования MacOS после Windows

Также были отмечены такие особенности и функции, как Dock-панель, работа с окнами, строка меню, экосистема (синхронизация с iPhone). Если панель внизу экрана оказалась удобной и практичной, то с окнами, строкой меню пришлось разбираться. Они устроены совсем не так, как на Windows, и к этому надо привыкать. В плане возможности синхронизации всё оказалось тоже чуть сложнее: например, фото с iPhone передаются сначала на облако, а потом с MacBook их можно оттуда загрузить. При этом за место для изображений на iCloud надо платить, а "Фотопоток" почему-то не работал.

Ещё энтузиаст затронул тему пиратства и игр на MacOS, заметив, что среди геймеров эта система не пользуется популярностью, а с нелегальными программами компания пока что тоже не борется.

Отдельно говорилось об инструментах и функциях, которые сначала показались неудобными, но это оказалось легко исправить. Это направление скролла мыши, точка и запятая, другие горячие клавиши, нет NumLock-клавиатуры, специальной клавиши для скриншотов, сложное открытие крышки ноутбука.

По итогам обзора и сравнения автор сказал, что эти две системы - просто разные. Нельзя сказать, что какая-то лучше или хуже. А большая часть непонятных вещей в устройстве MacBook ему кажется такой из-за привычки к Windows.