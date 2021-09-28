Энтузиаст назвал семь лучших б/у видеокарт для покупки в России

AMD Radeon RX 580 4/8 ГБ. В целом, по словам пользователя, с этим графическим ускорителем получится играть и в "тяжёлые", и в "средние", и в "лёгкие" проекты. Но в первые - лишь с минимальными настройками (например, Cyberpunk 2077).

NVIDIA GeForce GTX 970 4 ГБ. Когда эта видеокарта только вышла, она считалась одной из лучших в плане соотношения "производительность-цена". Сейчас она позволит запускать игры средней требовательности с максимальными настройками, например Star Wars Jedi: Fallen Order. Кроме того, стоит в подержанном состоянии она всё же гораздо дешевле, чем GTX 980 или GTX 1060.

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ. Одна из самых популярных видеокарт. Лучше всего, по мнению автора, брать с объёмом памяти 6 ГБ: так не будет досадных просадок кадров и фризов в процессе игры.

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ. Несмотря на то что даже в подержанном состоянии у неё довольно высокая цена, оно того стоит. К примеру, в Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 можно будет играть на средних настройках при более 70 кадрах в секунду, а во многие менее требовательные игры - с максимальными параметрами графики.

В конце пользователь дал несколько рекомендаций. Они помогут приобрести качественную б/ушную видеокарту. Во-первых, нужно взять с собой специалиста, который разбирается в графических ускорителях, если собственных знаний недостаточно. Во-вторых, перед покупкой внимательно осмотреть устройство и обязательно протестировать в играх и проверить с помощью стресс-тестов. В-третьих, при любых сомнениях отказываться от сделки. Наконец, торговаться, если это возможно. И обязательно нужно просить снизить сцену, если при проверке замечены какие-то неисправности (стук, дребезжание) системы охлаждения.