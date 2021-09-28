Энтузиаст назвал семь лучших б/у видеокарт для покупки в России

Энтузиаст назвал семь лучших б/у видеокарт для покупки в РоссииОни позволят запускать самые разные игры
Автор портала подчеркнул, что видеокарты в подборке по производительности разные. То есть с какими-то современные игры будут идти кое-как, а с какими-то - вполне неплохо. Однако запускаться игровые проекты всё же будут.
- NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2 ГБ. Подойдёт вы качестве временной замены основного графического ускорителя. На минимальных настройках с ним получится поиграть в Battlefield V, The Witcher 3: Wild Hunt, на средне-низких - Star Wars Jedi: Fallen Order. Легко запустятся здесь DOTA 2, League of Legends. Но вот Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 видеокарта не потянет.
- NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ. Её тоже можно приобрести как временный вариант. С ней можно играть в проекты Watch Dogs 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Rise of Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077. Но в целом она считается недостаточно производительной для современных игр.
- AMD Radeon RX 570 4/8 ГБ. Эта видеокарта станет отличным выбором как для геймеров, так и для майнеров. В плане быстродействия она приближается к NVIDIA GTX 1060. С ней можно вполне комфортно запускать The Witcher 3, Battlefield V. А вот Cyberpunk 2077 не пойдёт.
- AMD Radeon RX 580 4/8 ГБ. В целом, по словам пользователя, с этим графическим ускорителем получится играть и в "тяжёлые", и в "средние", и в "лёгкие" проекты. Но в первые - лишь с минимальными настройками (например, Cyberpunk 2077).
- NVIDIA GeForce GTX 970 4 ГБ. Когда эта видеокарта только вышла, она считалась одной из лучших в плане соотношения "производительность-цена". Сейчас она позволит запускать игры средней требовательности с максимальными настройками, например Star Wars Jedi: Fallen Order. Кроме того, стоит в подержанном состоянии она всё же гораздо дешевле, чем GTX 980 или GTX 1060.
- NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ. Одна из самых популярных видеокарт. Лучше всего, по мнению автора, брать с объёмом памяти 6 ГБ: так не будет досадных просадок кадров и фризов в процессе игры.
- NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ. Несмотря на то что даже в подержанном состоянии у неё довольно высокая цена, оно того стоит. К примеру, в Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 можно будет играть на средних настройках при более 70 кадрах в секунду, а во многие менее требовательные игры - с максимальными параметрами графики.
В конце пользователь дал несколько рекомендаций. Они помогут приобрести качественную б/ушную видеокарту. Во-первых, нужно взять с собой специалиста, который разбирается в графических ускорителях, если собственных знаний недостаточно. Во-вторых, перед покупкой внимательно осмотреть устройство и обязательно протестировать в играх и проверить с помощью стресс-тестов. В-третьих, при любых сомнениях отказываться от сделки. Наконец, торговаться, если это возможно. И обязательно нужно просить снизить сцену, если при проверке замечены какие-то неисправности (стук, дребезжание) системы охлаждения.