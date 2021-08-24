Энтузиаст перечислил 10 способов улучшить быстродействие игр на ПК с Windows 10

Версия 10 операционной системы Windows, говорит автор, сначала была очень быстрой и комфортной для игр. Однако вместе с обновлениями возникли проблемы с плавностью во время игры. Пользователь предлагает 10 вариантов, как можно этот недостаток исправить и оптимизировать систему.

Кстати, помимо перечисленных ниже способов, есть ещё два: пользоваться более старыми версиями Windows или же удалять все ненужные системные функции и приложения.

Добавить в "Исключения" папку игры и её процесс. Это можно сделать в "Защитнике Windows" (Microsoft Defender). Автор отметил, что у него после этого перестала "вылетать" Anno 1800.

Выключить запись экрана в фоновом режиме. Кроме этого, советует блогер, хорошо бы отключить и Xbox Game Bar.

Включить функцию аппаратного планирования графического процессора с аппаратным ускорением. Сделать это можно также в "Параметрах".