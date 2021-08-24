Энтузиаст перечислил 10 способов улучшить быстродействие игр на ПК с Windows 10

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Сегодня в 11:16
Энтузиаст перечислил 10 способов улучшить быстродействие игр на ПК с Windows 10Возможно, они решат проблему
Пользователь портала Overclockers дал несколько советов любителям игр по улучшению производительности компьютера.
Версия 10 операционной системы Windows, говорит автор, сначала была очень быстрой и комфортной для игр. Однако вместе с обновлениями возникли проблемы с плавностью во время игры. Пользователь предлагает 10 вариантов, как можно этот недостаток исправить и оптимизировать систему.
Кстати, помимо перечисленных ниже способов, есть ещё два: пользоваться более старыми версиями Windows или же удалять все ненужные системные функции и приложения.
- Добавить в "Исключения" папку игры и её процесс. Это можно сделать в "Защитнике Windows" (Microsoft Defender). Автор отметил, что у него после этого перестала "вылетать" Anno 1800.
- Выключить запись экрана в фоновом режиме. Кроме этого, советует блогер, хорошо бы отключить и Xbox Game Bar.
- Включить функцию аппаратного планирования графического процессора с аппаратным ускорением. Сделать это можно также в "Параметрах".
- Перевести ПК в режим повышенной производительности. Это обеспечит, пишет автор, более быстрый отклик. Ещё можно отключить сбрасывание частоты процессором.
- Активировать игровой режим. Это даст возможность играть без уведомлений и не отвлекаться на установку драйверов центром обновлений Windows.
- Отключить акселерацию мыши. Эта функция может мешать управлять курсором в играх.
- Выключить автоматическую установку драйверов для материнской платы и видеокарты. Эту функцию вы найдёте в разделе "Устройства и принтеры".
- Откладывать обновления системы. Пользователь отмечает, что лучше всего перед установкой очередного обновления подождать две недели.
- Оставить свободное место на SSD. Лучше всего, чтобы было не занято хотя бы 30-50 ГБ. Из моделей автор советует брать WD Blue (WDS500G2B0A) или WD Blue SN550 (WDS500G2B0C).
- Перенести файл подкачки на SDD-накопитель и выбрать размер "По выбору системы". Для игр будет лучше, если будет выделено свободное место под дополнительные файлы для них. А в случае утечки памяти благодаря этому действию проблем с игрой не будет.