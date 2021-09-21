Энтузиаст поделился списком полезных программ на Windows, которых недостаёт "пустой" системе

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Энтузиаст поделился списком полезных программ на Windows, которых недостаёт "пустой" системеВ подборке - 12 утилит
В блогах на Overclockers пользователь поделился собственной подборкой дополнительных программ, которые расширят стандартные возможности Windows 10.
Некоторые из названных ниже программ, как заметил автор, подходят и для более ранних версий Windows, то есть XP, Vista, 7, 8.1, а не только для 10-й.
- Total Commander. Эта программа может заменить стандартный "Проводник Windows". Для пользователя портала она даже оказалась более удобной, чем приложение Windows. Кроме того, Total Commander меньше времени затрачивает на то, чтобы показать все файлы в каталоге без каталогов, выделить графические файлы и поместить их в другой каталог.
- VLC media player. По словам автора, это самый удобный и простой медиаплеер из тех, что ему попадался. Этот плеер предлагает множество вариантов настроек, с его помощью можно открывать аудиофайлы и видео, у него понятный интерфейс.
- Screenshot Creator. У пользователя стоит старая версия этой утилиты - 2006 года. В последнее время из-за этого она всё чаще "глючит". Но при этом пользоваться ей удобно, программа очень компактна.
- XnConvert. Поможет в конвертации файлов WebP в другие существующие графические форматы.
- File Converter. Эта утилита преобразует картинки в нужный формат ещё быстрее, чем предыдущая.
- Wise Disk Cleaner. Аналог CCleaner. Имеет те же функции, что и названное ПО, но среди нет ненужных. Программа позволяет избавиться от "мусора" в виде неиспользуемых компонентов Windows, кэша браузеров, различных файлов.
- ACDSee. Это редактор изображений с самыми базовыми функциями. Например, он может регулировать контраст или добавлять текст на фотографии.
- Movavi Photo Editor. Функций у неё ещё меньше, чем у предыдущей программы. Но она будет полезна тем, кому нужно, как и автору, поместить какой-нибудь текст на изображении.
- qBittorrent. Станет хорошей заменой μTorrent. По мнению пользователя Overclockers, у этой утилиты хорошо продуманный интерфейс, работает она стабильно и не требует для этого много системных ресурсов.
- WinDirStat. Эта программа демонстрирует наглядно, какие именно файлы находятся на вашем накопителе.
- HideVolumeOSD. Эта небольшая утилита позволит решить проблему с регулятором громкости на Windows 10 - уберёт его из панели задач.
- AutoRuns. Программа откроет для пользователя весь список программ, которые загружаются в системе.
Также автор материала предупредил, что лучше всего подобный набор ПО хранить на внешнем жёстком диске. Это позволит иметь к ним доступ даже при программном сбое или заражении компьютера вирусами. Присмотреться он рекомендует к модели WD Elements Portable (WDBUZG0010BBK).