Энтузиаст поделился списком полезных программ на Windows, которых недостаёт "пустой" системе

ACDSee. Это редактор изображений с самыми базовыми функциями. Например, он может регулировать контраст или добавлять текст на фотографии.

Movavi Photo Editor. Функций у неё ещё меньше, чем у предыдущей программы. Но она будет полезна тем, кому нужно, как и автору, поместить какой-нибудь текст на изображении.

qBittorrent. Станет хорошей заменой μTorrent. По мнению пользователя Overclockers, у этой утилиты хорошо продуманный интерфейс, работает она стабильно и не требует для этого много системных ресурсов.

WinDirStat. Эта программа демонстрирует наглядно, какие именно файлы находятся на вашем накопителе.

HideVolumeOSD. Эта небольшая утилита позволит решить проблему с регулятором громкости на Windows 10 - уберёт его из панели задач.

AutoRuns. Программа откроет для пользователя весь список программ, которые загружаются в системе.

Также автор материала предупредил, что лучше всего подобный набор ПО хранить на внешнем жёстком диске. Это позволит иметь к ним доступ даже при программном сбое или заражении компьютера вирусами. Присмотреться он рекомендует к модели WD Elements Portable (WDBUZG0010BBK).