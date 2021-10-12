Энтузиаст показал лучшие компьютеры за 50 тысяч рублей в сборе на сайте объявлений

Энтузиаст показал лучшие компьютеры за 50 тысяч рублей в сборе на сайте объявленийВсего он отобрал четыре варианта комплектаций
Несмотря на дефицит запчастей и подорожание стоимости элементов для их создания, совсем скоро можно будет увидеть в действии новую платформу Intel c сокетом LGA1700. Благодаря этому производительность процессоров Intel будет увеличена. Автор заявляет, что это будет отличный шанс приобрести системный блок в пределах 50 тысяч рублей на Avito, поскольку те, кто захочет перейти Intel Alder Lake, будут продавать комплектацию дешевле.
Первый вариант за 46 тысяч рублей включал в себя процессор Intеl Сore i7 8700K 6/12 ядер 4,7 ГГц, оперативную память 16ГБ DDR4, материнскую плату Asus Z370 ROG STRIX, накопители SSD - 120 ГБ и HDD - 1 ТБ, блок питания на 600 Вт, видeoкapту Nvidia GTX 1050 Ti 4 ГБ.
Был и похожий комплект, но за 49 600 рублей. В нём были: процессор Intеl Сore i7 8700K, жёсткий диск на 1000 ГБ, SSD - на 120 ГБ, оперативная память объёмом 16 ГБ DDR4, видеокарта Nvidia GTX 1050 Ti 4 ГБ.
При этом, отмечает Xenos_One, встречались и аналоги с AMD Ryzen 1-го поколения.
Далее автор представил ещё два варианта объявлений о компьютерах за 45 тысяч рублей. В первый входили: процессор AMD Ryzen 5 2600 (6 ядер/12 потоков, частота 4100 МГц), 16 ГГ оперативной памяти DDR4, HDD на 2 ТБ, корпус Zalman, блок питания на 500 Вт, видеокарта Palit GTX1050 Ti 4 ГБ.
Во втором среди запчастей были процессор AMD Ryzen 5 3600, система охлаждения с подсветкой, видеокарта GTX 1050 Ti 4 ГБ, ОЗУ объёмом 8 ГБ, HDD на 500 ГБ, SSD на 120 ГБ, блок питания Zalman Wattbit 500 Вт, подсветка RGB.
Эти вариантов сборки должно хватить для запуска игр в Full HD. Хотя, конечно, лучше всего приобрести комплектацию с видеокартой GeForce 1060 либо GTX 1660.