Энтузиаст протестировал пачку видеокарт в Escape from Tarkov и выбрал лучшие по цене/производительности

Вывод

Если вы играете в 1080p, то 4070 обеспечит вам почти такую же производительность, как и 4090. RX 7600 же даёт примерно 80% быстродействия RTX 4090. Кроме того, 4060, 4060 Ti, и B580 должны в этом разрешении дать FPS, сопоставимый с 4070. Из подержанных вариантов смотрите на RTX 3060 Ti, RX 6600 XT, 6650 XT.

Для 1440p из новых моделей берите RTX 4070, 4070 Super, RX 7800 XT, RX 7900 GRE. Среди б/у вариантов смотрите на RTX 4080 10 или 12 ГБ, 3080 Ti, RX 6800 XT, 6900 XT или 6950 XT. Также скоро должны выйти RX 9070 и 9070 XT.

Дли игр в разрешении 4К покупайте RTX 4090 (в будущем — 5090). Но если вы не хотите тратить столько денег, то берите модели для 1440p: они хорошо работают в 4К с DLSS или FSR.

Тестовый стенд: