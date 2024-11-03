Есть ли прирост от DDR5 вместо DDR4 в паре с бюджетным процессором

Есть ли прирост от DDR5 вместо DDR4 в паре с бюджетным процессоромВы и сами догадываетесь, какой ответ
Тестовый стенд включал базовую матплату с оперативной памятью DDR4 3200 МГц (Corsair Vengeance DDR4 32 ГБ (2х16 ГБ)), ОЗУ Corsair Vengeance DDR5 32 ГБ (2х16 ГБ) 6400 МГц, процессор i3-12300. Всего запускались 6 игр в 1080p.
Assassin's Creed: Mirage шла с графикой Very High и со средним FPS 111 к/с (DDR4) и 120 к/с (DDR5).
В игре Cyberpunk 2077 с высокой графикой удалось в среднем получить 112 к/с (DDR4) и 113 к/с (DDR5).
Call of Duty: Black Ops 6 тестировалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 76 к/с (DDR4) и 80 к/с (DDR5).
Fortnite запускалась с высоким пресетом, Nanite and Lumen On. Средний FPS в этой игре находился на уровне 120 к/с (DDR4) и 128 к/с (DDR5).
Игра Black Myth: Wukong шла на высоких настройках графики. В среднем в ней удалось получить 65 к/с в обоих случаях.
Red Dead Redemption 2 запускалась с текстурами Ultra и остальными параметрами High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 111 к/с (DDR4) и 114 к/с (DDR5).
Вывод
DDR5 действительно может дать прирост в производительности. Но он будет незначительным. В протестированных играх он составлял по среднему FPS всего 5% (106 к/с с DDR4 и 111 к/с с DDR5).