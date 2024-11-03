Есть ли прирост от DDR5 вместо DDR4 в паре с бюджетным процессором

Fortnite запускалась с высоким пресетом, Nanite and Lumen On. Средний FPS в этой игре находился на уровне 120 к/с (DDR4) и 128 к/с (DDR5).

Игра Black Myth: Wukong шла на высоких настройках графики. В среднем в ней удалось получить 65 к/с в обоих случаях.

Red Dead Redemption 2 запускалась с текстурами Ultra и остальными параметрами High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 111 к/с (DDR4) и 114 к/с (DDR5).

Вывод

DDR5 действительно может дать прирост в производительности. Но он будет незначительным. В протестированных играх он составлял по среднему FPS всего 5% (106 к/с с DDR4 и 111 к/с с DDR5).