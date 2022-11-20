Есть ли разница между дешёвым и дорогим процессором в играх? Сравнение i3-12100F против Ryzen 9 5900X

Эксперты TheSpyHood в одном из выпусков на этом YouTube-канале узнали, намного ли выше средняя производительность в 1080p и 1440p с ультра-графикой у процессора Ryzen 9 5900X по сравнению с Core i3-12100F. Тестировались всего 12 игр.

В Far Cry 6 в разрешении 1080p с Core i3-12100F удалось получить в среднем 138 к/с, с Ryzen 9 5900X - 141 к/с. В 1440p эти показатели находились на уровне 113 к/с и 115 к/с соответственно.

Watch Dogs Legion в 1080p шла со средним FPS 124 к/с (Intel) и 129 к/с (AMD), в 1440p - 102 к/с и 105 к/с соответственно.

Call of Duty Vanguard запускалась со средней производительностью на уровне 229 к/с и 236 к/с - в 1080p (Core i3 и Ryzen 9 соответственно), 169 к/с и 173 к/с - в 1440p.

В God of War в 1080p средняя частота кадров равнялась 106 к/с и 109 к/с (Intel и AMD соответственно), в 1440p - 88 к/с и 89 к/с.

Battlefield 2042 шла в разрешении 1080p с частотой кадров 146 к/с (Core i3-12100F) и 152 к/с (Ryzen 9 5900X). В 1440p данные показатели составляли 111 к/с и 113 к/с.