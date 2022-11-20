Есть ли разница между дешёвым и дорогим процессором в играх? Сравнение i3-12100F против Ryzen 9 5900X

Есть ли разница между дешёвым и дорогим процессором в играх? Сравнение i3-12100F против Ryzen 9 5900XТестировались процессоры в 12 играх
Авторы YouTube-канала TheSpyHood узнали, стоит ли покупать ради производительности в играх более дорогой процессор Ryzen 9 5900X или можно не переплачивать. Запускались все игры в 1080p и 1440p с ультра-пресетом.
Эксперты TheSpyHood в одном из выпусков на этом YouTube-канале узнали, намного ли выше средняя производительность в 1080p и 1440p с ультра-графикой у процессора Ryzen 9 5900X по сравнению с Core i3-12100F. Тестировались всего 12 игр.
В Far Cry 6 в разрешении 1080p с Core i3-12100F удалось получить в среднем 138 к/с, с Ryzen 9 5900X - 141 к/с. В 1440p эти показатели находились на уровне 113 к/с и 115 к/с соответственно.
Watch Dogs Legion в 1080p шла со средним FPS 124 к/с (Intel) и 129 к/с (AMD), в 1440p - 102 к/с и 105 к/с соответственно.
Call of Duty Vanguard запускалась со средней производительностью на уровне 229 к/с и 236 к/с - в 1080p (Core i3 и Ryzen 9 соответственно), 169 к/с и 173 к/с - в 1440p.
В God of War в 1080p средняя частота кадров равнялась 106 к/с и 109 к/с (Intel и AMD соответственно), в 1440p - 88 к/с и 89 к/с.
Battlefield 2042 шла в разрешении 1080p с частотой кадров 146 к/с (Core i3-12100F) и 152 к/с (Ryzen 9 5900X). В 1440p данные показатели составляли 111 к/с и 113 к/с.
В Forza Horizon 5 средняя производительность в 1080p находилась в районе 142 к/с и 149 к/с (Intel и AMD соответственно), в 1440p - 126 и 129 к/с.
Village Resident Evil запускалась в 1080p со средней частотой кадров 201 к/с (Core i3) и 199 к/с (Ryzen 9), в 1440p - 170 к/с с обоими процессорами.
В Days Gone удалось получить в разрешении 1080p 171 к/с и 168 к/с (Core i3-12100F и Ryzen 9 5900X), в 1440p - 137 к/с и 136 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 шла в 1080p со средней производительностью 154 к/с с Intel и 152 к/с с AMD, в 1440p - 124 к/с и 122 к/с соответственно.
Игра Horizon Zero Dawn запускалась со средним FPS 153 к/с (Core i3) и 156 к/с (Ryzen 9) в 1080p, 123 к/с и 122 к/с соответственно в 1440p.
Assasin's Creed Valhalla шла в разрешении 1080p со 121 к/с (Intel) и 124 к/с (AMD) в среднем, в 1440p - c 99 к/с и 97 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 средняя частота кадров составляла в 1080p 142 к/с (с Core i3-12100F) и 140 к/с (Ryzen 9 5900X), в 1440p - 99 к/с и 96 к/с.
Вывод
Разница между средним FPS в играх Core i3-12100F и Ryzen 9 5900X - совсем незначительная. В 1080p во всех 12 проектах в среднем она составляет около 2 % (152 к/с против 155 к/с), в 1440p же её нет (средний FPS - 122 к/с).
Характеристики ПК:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i3-12100F (Gigabyte Z690 AORUS Master)/AMD Ryzen 9 5900X (Gigabyte X570 Aorus Xtreme);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR4 4000MHz.