Есть ли разница между i5-14400F и 14600K в играх

PUBG: Battlegrounds шла с графикой Medium. В 1080р в этой игре удалось получить в среднем 219 к/с (14400F) и 271 к/с (14600K), в 1440р - 219 и 270 к/с соответственно, в 4К - 216 и 263 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. В разрешении Full HD средняя производительность в этой игре составляла 225 к/с (14400F) и 285 к/с (14600К), в 1440р - 226 и 274 к/с соответственно, в 4К - 215 и 222 к/с соответственно.

В игре Dota 2 с высокой графикой средняя производительность находилась в 1080р - на уровне 263 к/с (14400F) и 352 к/с (14600К), в 1440р - 253 к/с и 371 к/с соответственно, в 4К - 268 к/с и 371 к/с соответственно.