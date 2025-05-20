Есть ли разница между i5-14400F и 14600K в играх

Есть ли разница между i5-14400F и 14600K в играхВ среднем лучшим был 14600К
PUBG: Battlegrounds шла с графикой Medium. В 1080р в этой игре удалось получить в среднем 219 к/с (14400F) и 271 к/с (14600K), в 1440р - 219 и 270 к/с соответственно, в 4К - 216 и 263 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. В разрешении Full HD средняя производительность в этой игре составляла 225 к/с (14400F) и 285 к/с (14600К), в 1440р - 226 и 274 к/с соответственно, в 4К - 215 и 222 к/с соответственно.
В игре Dota 2 с высокой графикой средняя производительность находилась в 1080р - на уровне 263 к/с (14400F) и 352 к/с (14600К), в 1440р - 253 к/с и 371 к/с соответственно, в 4К - 268 к/с и 371 к/с соответственно.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже в видео.
Вывод
В 1080р разница между 14400F и 14600K составляла в среднем 28% (309 к/с и 395 к/с соответственно), в 1440р - 28% (305 к/с и 390 к/с), в 4К - 13% (311 к/с и 350 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор Intel i5 14400F/Intel i5 14600K;
- видеокарта MSI RTX 4090 24GB 3X E OC VENTUS;
- оперативная память Corsair Vengeance 32GB DDR5 (2x16GB) 6000MHz CL30;
- материнская плата ASUS TUF Z790-Plus WiFi;
- система охлаждения Arctic Liquid Freezer ii 420;
- блок питания Corsair RM1000X (2021);
- SSD Samsung 870 QVO 4TB;
- операционная система Windows 11 Pro.