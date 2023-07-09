Есть ли смысл менять Ryzen 5 3600 на 5600 в игровом компьютере

Игра Forza Horizon 5 запускалась в разрешении 1080p с пресетом High/Medium. В среднем частота кадров в ней равнялась 123 к/с (R5 3600) и 152 к/с (R5 5600), минимальная - 108 к/с и 136 к/с, максимальная - 140 к/с и 177 к/с.

Warzone 2.0 шла на настройках графики High/Medium. Средний FPS здесь составлял 114 к/с в обоих случаях, максимальный - 122 к/с (3600) и 126 к/с (5600), минимальный - 103 к/с и 105 к/с соответственно.

В GTA 5 с высокой графикой средняя производительность составляла 156 к/с (3600) и 182 к/с (5600), максимальная - 188 к/с и 189 к/с, минимальная - 107 к/с и 130 к/с.

Apex Legends тоже шла с высоким пресетом. В среднем частота кадров в этой игре составляла 217 к/с и 263 к/с (R5 3600 и 5600 соответственно), максимальная - 271 к/с и 300 к/с, минимальная - 188 к/с и 203 к/с.