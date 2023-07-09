Есть ли смысл менять Ryzen 5 3600 на 5600 в игровом компьютере

Есть ли смысл менять Ryzen 5 3600 на 5600 в игровом компьютереПроверили эти процессоры в 9 играх
На YouTube-канале Hardware Tested узнали, какой производительности в современных проектах стоит ожидать в Full HD от Ryzen 5 3600 и 5600.
Игра Forza Horizon 5 запускалась в разрешении 1080p с пресетом High/Medium. В среднем частота кадров в ней равнялась 123 к/с (R5 3600) и 152 к/с (R5 5600), минимальная - 108 к/с и 136 к/с, максимальная - 140 к/с и 177 к/с.
Warzone 2.0 шла на настройках графики High/Medium. Средний FPS здесь составлял 114 к/с в обоих случаях, максимальный - 122 к/с (3600) и 126 к/с (5600), минимальный - 103 к/с и 105 к/с соответственно.
В GTA 5 с высокой графикой средняя производительность составляла 156 к/с (3600) и 182 к/с (5600), максимальная - 188 к/с и 189 к/с, минимальная - 107 к/с и 130 к/с.
Apex Legends тоже шла с высоким пресетом. В среднем частота кадров в этой игре составляла 217 к/с и 263 к/с (R5 3600 и 5600 соответственно), максимальная - 271 к/с и 300 к/с, минимальная - 188 к/с и 203 к/с.
Battlefield 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла 117 к/с и 121 к/с (R5 3600 и 5600 соответственно), максимальная - 145 к/с и 153 к/с, минимальная - 104 к/с и 106 к/с.
CS:GO шла на высоких настройках графики. В среднем в этой игре производительность составила 438 к/с (с R5 3600) и 591 к/с (с R5 5600), максимальная - 675 к/с и 862 к/с, минимальная - 129 к/с и 133 к/с.
В Cyberpunk 2077 с пресетом High в среднем удалось получить 124 к/с (R5 3600) и 141 к/с (R5 5600), максимум - 150 к/с и 171 к/с, минимум - 105 к/с и 116 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 запускалась на настройках графики Epic. Средний FPS в этой игре находился на уровне 107 к/с и 111 к/с (R5 3600 и 5600). Максимальная частота кадров равнялась при этом 122 к/с и 127 к/с соответственно, минимальная - 95 к/с и 102 к/с.
Игра Valheim шла с высокой графикой. Средняя производительность в ней равнялась 161 к/с (3600) и 163 к/с (5600), максимальная - 160 к/с и 156 к/с, минимальная - 156 к/с и 150 к/с.
Вывод
Во всех протестированных играх быстрее оказывалась сборка с R5 5600. Разница по средней производительности во всех играх между ней и конфигурацией с Ryzen 5 3600 составляла 18% (173 к/с и 204 к/с).
Компьютер с R5 3600:
- процессор AMD Ryzen 5 3600 Stock;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Компьютер R5 5600:
- процессор Ryzen 5 5600;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).