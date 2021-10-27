Есть ли смысл разгонять игровой компьютер в 2021 году

Ранее разгон процессора использовался, отмечает ведущий, для получения уровня производительности, близкого к флагманской. Но сейчас это уже практически невозможно сделать в домашних условиях, даже увеличения тактовой частоты в 1,5 раза достичь тяжело.

Главной целью тестирования процессора и видеокарты было определение разницы между запуском игр в Full HD с разгоном и без. Первым делом в играх протестировали AMD Ryzen 9 5950X с Palit GeForce RTX 3060 Dual. В этом случае эмулировался процессор R5 5600X. Также в ходе тестирования использовалась видеокарта Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock.

Игровые проекты запускались в 1080p. В Red Dead Redemption 2 графический ускоритель RTX 3060 на максимальных настройках позволяет получить комфортное количество кадров, но при этом 5600X не нагружен даже наполовину. Видно, что с RTX 3080 Ti процессор может выдавать в два раза больше кадров. В этой игре, однако, разгон слабо повлиял на производительность.

В Cyberpunk 2077 с ультра-настройками стабильно получается 60 кадров в секунду в среднем с DLSS и трассировкой лучей. Но для этого не нужен разгон или стоковый 5600X. Прирост производительности в этом случае в среднем составляет 17 процентов, в редких событиях - 25 процентов.

В Watch Dogs: Legion с разгоном и без него результат получился идентичным.

В Resident Evil Village наблюдается полная загрузка всех вычислительных мощностей как с RTX 3080 Ti, так и с RTX 3060. Разгон процессора производительность никак не меняет - она изменяется при установке другой видеокарты.

В Call of Duty разница тоже между RTX 3060 с разгоном и без практически не ощущается. В то же время частота кадров выше без разгона оказывается с RTX 3080 Ti. А если сравнивать RTX 3080 Ti с разгоном и без, то во втором случае в среднем производительность будет на 17 процентов выше.

По итогам этой части тестирования оказалось, что разгон процессора и памяти в современной сборке может дать неплохой прирост быстродействия лишь в соревновательных играх либо в том случае, если видеокарта мощная, а разрешение монитора - небольшое.