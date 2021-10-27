Есть ли смысл разгонять игровой компьютер в 2021 году

Есть ли смысл разгонять игровой компьютер в 2021 годуИ как изменится в этом случае производительность
Ранее разгон процессора использовался, отмечает ведущий, для получения уровня производительности, близкого к флагманской. Но сейчас это уже практически невозможно сделать в домашних условиях, даже увеличения тактовой частоты в 1,5 раза достичь тяжело.
Главной целью тестирования процессора и видеокарты было определение разницы между запуском игр в Full HD с разгоном и без. Первым делом в играх протестировали AMD Ryzen 9 5950X с Palit GeForce RTX 3060 Dual. В этом случае эмулировался процессор R5 5600X. Также в ходе тестирования использовалась видеокарта Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock.
Игровые проекты запускались в 1080p. В Red Dead Redemption 2 графический ускоритель RTX 3060 на максимальных настройках позволяет получить комфортное количество кадров, но при этом 5600X не нагружен даже наполовину. Видно, что с RTX 3080 Ti процессор может выдавать в два раза больше кадров. В этой игре, однако, разгон слабо повлиял на производительность.
В Cyberpunk 2077 с ультра-настройками стабильно получается 60 кадров в секунду в среднем с DLSS и трассировкой лучей. Но для этого не нужен разгон или стоковый 5600X. Прирост производительности в этом случае в среднем составляет 17 процентов, в редких событиях - 25 процентов.
В Watch Dogs: Legion с разгоном и без него результат получился идентичным.
В Resident Evil Village наблюдается полная загрузка всех вычислительных мощностей как с RTX 3080 Ti, так и с RTX 3060. Разгон процессора производительность никак не меняет - она изменяется при установке другой видеокарты.
В Call of Duty разница тоже между RTX 3060 с разгоном и без практически не ощущается. В то же время частота кадров выше без разгона оказывается с RTX 3080 Ti. А если сравнивать RTX 3080 Ti с разгоном и без, то во втором случае в среднем производительность будет на 17 процентов выше.
По итогам этой части тестирования оказалось, что разгон процессора и памяти в современной сборке может дать неплохой прирост быстродействия лишь в соревновательных играх либо в том случае, если видеокарта мощная, а разрешение монитора - небольшое.
Во второй части запускали те же игры, но в разрешении 1440p. При этом тестировались комплекты «5600X» и RTX 3080 Ti с разгоном и без, Ryzen 9 5950X и RTX 3080 Ti с разгоном и без.
В Red Dead Redemption 2 все конфигурации демонстрировали среднее число кадров в районе 60 к/с. С разгоном было заметно преимущество, но лишь небольшое. Для большей производительности можно снизить параметры графики.
В Cyberpunk 2077 точно так же нет особой разницы между четырьмя конфигурациями. Всё из-за RTX 3080 Ti, которая не способна обеспечить большую производительность.
А вот Far Cry 6 различие в частоте кадров появилось. При разгоне «5600X» среднее быстродействие увеличивается на 10 процентов и находится уже на уровне 5950X. При разгоне 5950X производительность повысится на 5 процентов, а в редких событиях - ещё больше. Возможно, чем новее игра, тем больший смысл имеет разгон, отмечает ведущий.
У «5600X» в Call of Duty остаётся то же число кадров, что и при запуске в 1080p с видеокартой RTX 3080 Ti. 5950X в этом случае за счёт разгона показывает средние результаты производительности на уровне 200 к/с.
В целом, заключает эксперт, в не дешёвом игровом компьютере главную роль играет видеокарта - на неё идёт основная нагрузка в большинстве игр. Значит, разгон видеокарты - это обычно единственный способ увеличить число кадров без изменения настроек графики. Быстродействие повысится в среднем примерно на 7-10 процентов. Гораздо более эффективным вариантом будет снизить параметры игры либо поменять графический ускоритель на более мощный.
В киберспортивных играх настройки графики вряд ли будут максимальными, поэтому при наличии видеокарты уровня RTX 3060 и выше можно использовать разгон. RTX 3060 позволит запускать современные игры в 1080p с DLSS. RTX 3080 Ti лучше всего показывает себя в разрешении 1440p.
Конфигурация тестируемого компьютера:
- процессор AMD Ryzen 9 5950X;
- материнская плата ASUS ROG Crosshair VIII Formula;
- ОЗУ G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA 2x16 ГБ;
- видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual/Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock;
- блок питания Corsair AX1200i, 1200 Вт;
- накопитель NVMe ADATA XPG SX8200 Pro 512 ГБ (Windows 10 Pro со всеми обновлениями)/NVMe SSD Kingston KC600 1 ТБ;
- корпус Open stand.