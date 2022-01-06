Есть ли смысл в 2022 году приобретать для игр процессоры со встроенной графикой

Сначала автор обозначил особенности встроенной графики и её отличия от полноценных видеокарт. Так, у дискретных карт есть собственная память, а встроенная графика использует оперативную память. Это означает, что при покупке процессора с встроенной графикой нужна исключительно быстрая оперативная память, которая работает в двухканальном режиме (такой режим увеличивает частоту кадров в играх на 20-30 процентов).

Также пользователь советует брать ОЗУ с самой высокой частотой из возможных. Это тоже позволит увеличить игровую производительность.

Кроме того, для запуска игр на встроенной графике не подходят такие конфигурации, где всего 4 или 8 ГБ оперативной памяти с частотой ниже 3200 МГц, особенно если данная память будет одним модулем.

Наиболее популярной среди геймеров стала Intel UHD Graphics 630 (или UHD Graphics 620 - для ультрабуков). Правда, по словам автора, это не то, что сможет обеспечить наилучшую производительность. Хотя при этом с ней можно запустить S.T.A.L.K.E.R (кроме новой части, которая появится в 2022-м), «Ведьмака», Doom 3, Crysis.

Если же планируется запускать нетребовательные игры, то подойдут Radeon Vega 8, 10 и 11.