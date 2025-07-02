Есть ли вообще разница: RTX 2080 Super и 2080 Ti сравнили в 12 играх

В God of War Ragnarök с пресетом Ultra средняя производительность равнялась 95 к/с (2080 Ti) и 79 к/с (2080S).

Warhammer 40K Space Marine 2 шла с графикой High. Средний FPS в ней составлял 80 к/с (2080 Ti) и 68 к/с (2080S).

Black Myth Wukong запускалась с пресетом Cinematic. Средняя частота кадров здесь была на уровне 45 к/с (2080 Ti) и 37 к/с (2080S).

The Last of Us тестировалась с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней составляла 67 к/с и 44 к/с (с 2080 Ti и 2080S).

В игре Cyberpunk 2077 с графикой Custom удалось в среднем получить 105 к/с (2080 Ti) и 90 к/с (2080S).

Red Dead Redemption 2 шла с ультра-графикой. Средний FPS в этом проекте равнялся 75 к/с (2080 Ti) и 67 к/с (2080S).

Вывод

2080 Ti оказалась быстрее 2080 Super на 23% в среднем (79 к/с и 64 к/с соответственно).

Тестовый стенд: