Это самая дешёвая матплата для процессоров Intel Alder Lake на AliExpress. И не такая уж плохая

Сегодня самоё дешёвой материнской платой, которую можно взять на AliExpress под сокет 1700, считается Jginyue H610M. Ведущий YouTube-канала «Артём объяснит» приобрёл её за пять тысяч рублей. Но как она ведёт себя в работе?

В комплекте с матплатой идёт SATA-провод и документация. Выглядит сама плата как новая.

Оснащена Jginyue H610M двумя слотами RAM, четырьмя SATA-слотами. К сожалению, четыре модуля оперативной памяти поставить здесь не получится. Есть на этой матплате также слот M.2, PCIe x16, три видеовыхода. Всего здесь шесть портов на задней панели.