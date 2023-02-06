Это самая дешёвая матплата для процессоров Intel Alder Lake на AliExpress. И не такая уж плохая

Это самая дешёвая матплата для процессоров Intel Alder Lake на AliExpress. И не такая уж плохаяРечь идёт о Jginyue H610M
В рамках одного из выпусков на канале «Артём объяснит» на YouTube специалист протестировал материнскую плату Jginyue H610M под сокет 1700. Заказать её можно из Китая. Но стоит ли?
Фото: Артём объяснит
Сегодня самоё дешёвой материнской платой, которую можно взять на AliExpress под сокет 1700, считается Jginyue H610M. Ведущий YouTube-канала «Артём объяснит» приобрёл её за пять тысяч рублей. Но как она ведёт себя в работе?
В комплекте с матплатой идёт SATA-провод и документация. Выглядит сама плата как новая.
Оснащена Jginyue H610M двумя слотами RAM, четырьмя SATA-слотами. К сожалению, четыре модуля оперативной памяти поставить здесь не получится. Есть на этой матплате также слот M.2, PCIe x16, три видеовыхода. Всего здесь шесть портов на задней панели.
Артём объяснит
BIOS по умолчанию на китайском языке. Но можно переключить на английский, а вот русского нет. Настраивать можно практически всё что угодно, в том числе разгон оперативной памяти, работу вентиляторов и пр. Вместе с тем само меню буквально перегружено самыми разными опциями и некоторые из них не работают.
Что касается разгона памяти, то вы можете выставить самостоятельно частоту (максимум 3200 МГц), отредактировать тайминги, напряжение. Последнее выставить можно или 1,25 вольта или 1,35 вольта. И это более чем достаточно.
Материнская плата отлично справляется с нагрузкой, не перегреваясь при этом.
Вывод
Матплата Jginyue H610M действительно хороша. Да, она очень дешёвая, но собрана хорошо и выглядит прилично. В ней есть всё, что нужно для бюджетной компьютерной сборки. Это слот PCIe 4.0 для недорогих видеокарт, неплохой радиатор, который выдержит даже дорогой процессор. Из серьёзных недостатков модели можно выделить BIOS только на китайском и английском с множеством опций, часть из которых не работает.