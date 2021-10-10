Флагманскую видеокарту AMD 10-летней давности проверили в современных играх

Комфортнее всего будет играть с видеокартой Radeon HD 7970 в Rogue Company, Rainbow Six: Siege и Fortnite. Средняя частота кадров здесь составила 112, 92 и 86 к/с соответственно. Правда, в последней игре при этом использовался DX11. В крайне редких событиях в них были "проседания" кадров до 66, 73 и 20 к/с.

Хуже всего запускаются с этим графическим ускорителем такие проекты, как Godfall, Cyberpunk 2077, The Medium и Watch Dogs: Legion. Значения средней производительности в них были следующими: Godfall - 29 к/с без FSR Performance, 26 к/с в FSR Performance, Cyberpunk 2077 - 35 к/с в разрешении 1600х900, The Medium - 38 к/с и Watch Dogs: Legion - 38 к/с. В очень редких событиях быстродействие снижалось до 19, 15, 24, 19 и 4 к/с соответственно.

Как заключает автор, в целом эта видеокарта справляется с менее требовательными играми. К примеру, её точно хватит для Dota 2, World of Tanks, Counter-Strike и других старых хитов. При прохождении же новых проектов придётся играть в разрешении 720p, 900p и выбирать подходящие настройки. Также при этом некоторые современные игры с этим устройством уже не идут или запускаются с артефактами изображения, периодически вылетают.