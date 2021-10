Флагманскую видеокарту AMD 10-летней давности проверили в современных играх

Эксперты канала проверили видеокарту Radeon HD 7970 в сочетании с процессором AMD Ryzen 7 3800XT в 22 проектах. К ним относились следующие игры: Genshin Impact, ARK: Survival Evolved, Valheim, Rust, Rainbow Six: Siege, Rogue Company, Escape From Tarkov, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Outriders, Space Punks, The Ascent, Wasteland 3, The Riftbreaker, Resident Evil 8: Village, Days Gone, The Medium, Red Dead Redemption 2, Godfall, Watch Dogs: Legion, Cyberpunk 2077.

Вместе с тем ведущий отметил, что некоторые игры запустились не сразу или "вылетали" в процессе прохождения. Так, для Doom Eternal требовалась обновлённая версия драйвера, а после его установки игра запускается с артефактами изображения и "вылетает" в любой момент. Dirt 5 оказалась несовместимой с этой видеокартой, как и Assassin’s Creed Valhalla. А вот в Valheim частота развёртки автоматически снижалась до 29 Гц во время игры.