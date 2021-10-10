Флагманскую видеокарту AMD 10-летней давности проверили в современных играх

Флагманскую видеокарту AMD 10-летней давности проверили в современных играхВозникли проблемы при запуске некоторых проектов с Radeon HD 7970
Эксперты канала проверили видеокарту Radeon HD 7970 в сочетании с процессором AMD Ryzen 7 3800XT в 22 проектах. К ним относились следующие игры: Genshin Impact, ARK: Survival Evolved, Valheim, Rust, Rainbow Six: Siege, Rogue Company, Escape From Tarkov, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Outriders, Space Punks, The Ascent, Wasteland 3, The Riftbreaker, Resident Evil 8: Village, Days Gone, The Medium, Red Dead Redemption 2, Godfall, Watch Dogs: Legion, Cyberpunk 2077.
Вместе с тем ведущий отметил, что некоторые игры запустились не сразу или "вылетали" в процессе прохождения. Так, для Doom Eternal требовалась обновлённая версия драйвера, а после его установки игра запускается с артефактами изображения и "вылетает" в любой момент. Dirt 5 оказалась несовместимой с этой видеокартой, как и Assassin’s Creed Valhalla. А вот в Valheim частота развёртки автоматически снижалась до 29 Гц во время игры.
Комфортнее всего будет играть с видеокартой Radeon HD 7970 в Rogue Company, Rainbow Six: Siege и Fortnite. Средняя частота кадров здесь составила 112, 92 и 86 к/с соответственно. Правда, в последней игре при этом использовался DX11. В крайне редких событиях в них были "проседания" кадров до 66, 73 и 20 к/с.
Хуже всего запускаются с этим графическим ускорителем такие проекты, как Godfall, Cyberpunk 2077, The Medium и Watch Dogs: Legion. Значения средней производительности в них были следующими: Godfall - 29 к/с без FSR Performance, 26 к/с в FSR Performance, Cyberpunk 2077 - 35 к/с в разрешении 1600х900, The Medium - 38 к/с и Watch Dogs: Legion - 38 к/с. В очень редких событиях быстродействие снижалось до 19, 15, 24, 19 и 4 к/с соответственно.
Как заключает автор, в целом эта видеокарта справляется с менее требовательными играми. К примеру, её точно хватит для Dota 2, World of Tanks, Counter-Strike и других старых хитов. При прохождении же новых проектов придётся играть в разрешении 720p, 900p и выбирать подходящие настройки. Также при этом некоторые современные игры с этим устройством уже не идут или запускаются с артефактами изображения, периодически вылетают.