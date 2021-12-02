Главные недостатки современных компьютерных корпусов

При выборе современного корпуса часто владельцам компьютеров приходится делать выбор между несколькими параметрами, а также учитывать ряд недостатков. Часть из них отметил автор.

Прежде всего, это выбор между большими габаритами и компактностью. К первым относятся корпуса Boeng, ко вторым - Ultrafx.

Существует и одна важная отрицательная тенденция в строении новых корпусов. Это отсутствие 5-дюймовых отсеков в передней панели корпуса. Некоторые могут возразить, что такие отсеки просто не нужны в современных условиях. Но это не так: всё равно есть пользователи, которые нуждаются, подобно автору материала, в подобном дополнении. К примеру, отсеки могут пригодиться, если требуется BD-RW-привод, если нужно вставить внешнюю панель от звуковой карты или если необходимо воспользоваться аналоговой регулировкой вентиляторов.