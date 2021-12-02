Главные недостатки современных компьютерных корпусов

Главные недостатки современных компьютерных корпусовПо мнению пользователя портала Overclockers
При выборе современного корпуса часто владельцам компьютеров приходится делать выбор между несколькими параметрами, а также учитывать ряд недостатков. Часть из них отметил автор.
Прежде всего, это выбор между большими габаритами и компактностью. К первым относятся корпуса Boeng, ко вторым - Ultrafx.
Существует и одна важная отрицательная тенденция в строении новых корпусов. Это отсутствие 5-дюймовых отсеков в передней панели корпуса. Некоторые могут возразить, что такие отсеки просто не нужны в современных условиях. Но это не так: всё равно есть пользователи, которые нуждаются, подобно автору материала, в подобном дополнении. К примеру, отсеки могут пригодиться, если требуется BD-RW-привод, если нужно вставить внешнюю панель от звуковой карты или если необходимо воспользоваться аналоговой регулировкой вентиляторов.
Единственное, чем можно оправдать отсутствие передней панели подобного типа, - это пространство под 3-4-секционный радиатор СВО. Однако в этом случае не будет и корзин для HDD. Хотя существуют и корпуса, где радиатор можно присоединить к верхней части корпуса, в результате чего вентиляторы станут выдувать воздух наружу, а не вовнутрь. Выходит, что фирмы-производители косвенно лимитируют продажи DVD/BD-ROM накопителей и фан/реобасов, а также устанавливают в лучшем случае всего два отсека, а это для специальных задач недостаточно.
Что же касается вопроса о выборе компактного или большого корпуса, то сам автор отвечает на него так. Современные запчасти нагреваются довольно сильно, энергопотребление видеокарт и процессоров - больше 200 Вт на устройство. Поэтому мощный компьютер можно собрать лишь в том случае, если в корпусе будет хватать места для всего и если он будет оснащён хорошей системой охлаждения.