Горячие клавиши, кроме Ctrl+C, Ctrl+V, которые ускорят вашу работу

Пользователь iXBT.com перечислил основные сочетания клавиш, которые помогут вам работать на компьютере гораздо быстрее. При этом важно, чтобы операционная система стояла Windows, а не MacOS или какая-то другая.

Если вы хотите быстро вызвать «Проводник», то вам поможет сочетание Win+E. А между программами и окнами вы быстро переключитесь благодаря Alt+tab.

В браузере на самом деле тоже можно переключаться между вкладками при помощи клавиатуры. Для этого используется Ctrl+tab. Если же вам нужно быстро закрыть ненужные вкладки (или окна в «Проводнике») - нажмите Ctrl+W.

Кроме того, сочетание Ctrl+Z поможет быстро отменить предыдущее действие (например, восстановить случайно стёртый текст), а Ctrl+T - открыть вкладку в браузере, которую вы только что закрыли.