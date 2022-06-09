Горячие клавиши, кроме Ctrl+C, Ctrl+V, которые ускорят вашу работу

Горячие клавиши, кроме Ctrl+C, Ctrl+V, которые ускорят вашу работуЗапомнить эти сочетания довольно просто
Пользователь iXBT.com перечислил основные сочетания клавиш, которые помогут вам работать на компьютере гораздо быстрее. При этом важно, чтобы операционная система стояла Windows, а не MacOS или какая-то другая.
Если вы хотите быстро вызвать «Проводник», то вам поможет сочетание Win+E. А между программами и окнами вы быстро переключитесь благодаря Alt+tab.
В браузере на самом деле тоже можно переключаться между вкладками при помощи клавиатуры. Для этого используется Ctrl+tab. Если же вам нужно быстро закрыть ненужные вкладки (или окна в «Проводнике») - нажмите Ctrl+W.
Кроме того, сочетание Ctrl+Z поможет быстро отменить предыдущее действие (например, восстановить случайно стёртый текст), а Ctrl+T - открыть вкладку в браузере, которую вы только что закрыли.
Выделять текст можно при помощи комбинации Ctrl+Shift+стрелка (если нужно выделить слово, то используются ← и →, если абзац, то ↑ и ↓).
Существуют также полезные сочетания для рабочего стола. Win+L поможет заблокировать ваш компьютер, Win+M свернёт все окна, а Win+D - развернёт их обратно.
Ещё одно сочетание клавиш поможет узнать, что у вас находится в буфере обмена, то есть что вы скопировали. Для этого нажмите Win+V.