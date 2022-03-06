GPU за 400 тысяч рублей: чем видеокарты Quadro отличаются от обычных игровых NVIDIA GeForce

В выпуске на канале VIK-on на YouTube эксперт провёл ремонт двух моделей видеокарт Quadro. Это RTX6000 и RTX5000. Эти ускорители стоят примерно как автомобиль - около 400 тысяч рублей. За счёт чего получается такая высокая цена?

Разница между GeForce и Quadro, по словам специалиста, заключается в назначении данных видеокарты. То есть первая из них предназначена для игр, вторая - для профессионального использования.