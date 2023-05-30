GTX 1060 3 ГБ в The Last of Us после обновлений игры: справится?

Сборку на базе Ryzen 7 5800X3D с видеокартой GTX 1060 3 ГБ и 32 ГБ ОЗУ протестировали в The Last of Us.

Первым делом запустили компьютер в 1080p с низким пресетом и FSR 2 Quality. В среднем вы можете ожидать в этом случае 50 к/с.

В 1440p на низких настройках графики с FSR 2 Quality производительность составляла в среднем около 35 к/с.