GTX 1060 3 ГБ в The Last of Us после обновлений игры: справится?Вот что вас ждёт в 720p, 1080p и 1440p
Ведущий YouTube-канала zWORMz Gaming проверил, какую производительность сможет обеспечить GTX 1060 3 ГБ после обновлений игры The Last of Us.
Сборку на базе Ryzen 7 5800X3D с видеокартой GTX 1060 3 ГБ и 32 ГБ ОЗУ протестировали в The Last of Us.
Первым делом запустили компьютер в 1080p с низким пресетом и FSR 2 Quality. В среднем вы можете ожидать в этом случае 50 к/с.
В 1440p на низких настройках графики с FSR 2 Quality производительность составляла в среднем около 35 к/с.
В разрешении Full HD и с FSR 2 Balanced средняя частота кадров находилась на уровне 35-45 к/с.
В 720p с низким пресетом производительность составляла около 40 к/с.
Наконец, в 1080p на низких настройках графики частота кадров равнялась в основном меньше 30 к/с.
Вывод
В целом же вы можете рассчитывать примерно на 39 к/с в этой игре с GTX 1060 3 ГБ.