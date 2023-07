GTX 1080 Ti 11 ГБ сравнили с RTX 4060 8 ГБ и Radeon RX 7600 8 ГБ в играх

Кто окажется в 20 современных играх быстрее: GTX 1080 Ti, RTX 4060 или Radeon RX 7600? Их протестировали в 1080p и 1440p.

В Last of Us: Part 1 на DX12 с пресетом High средняя частота кадров равнялась в 1080p - 65 к/с (RX 7600), 70 к/с (GTX 1080 Ti), 72 к/с (RTX 4060), в 1440p - 45, 48 и 47 к/с соответственно, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 62, 64 и 68 к/с.

Call of Duty: Warzone 2 шла на DX12 с ультра-пресетом. В среднем производительность в ней находилась в 1080p - на уровне 122 к/с (с RX 7600), 76 к/с (с GTX 1080 Ti), 98 к/с (с RTX 4060), в 1440p - в районе 87, 52, 66 к/с соответственно. В 1440p с DLSS/FSR2 Quality удалось получить в среднем 119 к/с, 69 к/с и 93 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускалась на DX12 с пресетом Ultra, текстурами High. Средняя частота кадров в 1080p здесь составляла 82 к/с (7600), 68 к/с (1080 Ti), 81 к/с (4060), в 1440p - 54, 44, 49 к/с. В разрешении 1440p с DLSS/FSR2 Quality средний FPS равнялся 63, 54, 64 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла на DX12, а также на максимальной графике с ультра-текстурами и тенями, с TAA. Средняя производительность в этой игре в 1080p составляла 82 к/с, 65 к/с и 73 к/с (RX 7600, GTX 1080 Ti и RTX 4060 соответственно), в 1440p - 64, 53, 57 к/с, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 77, 61, 68 к/с.

В игре Forza Horizon 5 на DX12 с графикой Extreme в 1080p средний FPS равнялся 95 к/с (RX 7600), 87 к/с (GTX 1080 Ti) и 103 к/с (RTX 4060), в 1440p - 77, 75 и 79 к/с.

Apex Legends запускалась на DX11 c пресетом High, TSAA, A16x. Средняя частота кадров в этой игре составляла в 1080p - 221 к/с (с 7600), 176 к/с (с 1080 Ti) и 203 к/с (с 4060), в 1440p - 165, 148, 156 к/с соответственно.

С этими и другими результатами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.