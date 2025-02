GTX 1650 и RTX 3050 6 ГБ сравнили в играх

Grand Theft Auto V тестировалась с графикой Very High. Средняя частота кадров здесь составляла 118 к/с (3050) и 87 к/с (1650).

Red Dead Redemption 2 запускалась с пресетом Medium. В среднем в этой игре удалось получить 72 к/с (3050) и 54 к/с (1650).

Resident Evil 4 Remake шла с пресетом Balanced. Средний FPS здесь равнялся 49 к/с и 34 к/с (3050 и 1650 соответственно).

В игре Silent Hill 2 Remake на настройках графики Low средняя производительность равнялась 38 к/с (3050) и 30 к/с (1650).

The Last of Us Part 1 шла с пресетом Low. В среднем здесь частота кадров составляла 55 к/с (3050) и 36 к/с (1650).

Игра The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen тестировалась с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 67 к/с (3050) и 52 к/с (1650).

Вывод

RTX 3050 в играх в среднем была быстрее GTX 1650 на 51% (65 к/с и 43 к/с соответственно).

Характеристики игровых сборок: