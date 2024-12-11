GTX 1660 оказалась быстрее RX 580 и GTX 1060 6 ГБ в сравнительном тесте

S.T.A.L.K.E.R. 2 шла с низким пресетом, TSR Quality. Средняя производительность в ней равнялась 33 к/с (RX 580), 32 к/с (GTX 1060) и 46 к/с (GTX 1660). С FSR 3.1 FG эти показатели составляли 60, 54 и 78 к/с соответственно.

Silent Hill 2 Remake запускалась с низкой графикой. Средний FPS в этой игре находился в районе 45 к/с (580), 46 к/с (1060) и 55 к/с (1660).

Игра God of War Ragnarök тестировалась с низким пресетом и TAA Native. Средняя частота кадров в ней была на уровне 45 к/с (RX 580), 38 к/с (GTX 1060) и 51 к/с (GTX 1660). С FSR 3.1 FG средняя производительность равнялась 81, 70 и 88 к/с соответственно.

В игре Black Myth: Wukong с низкой графикой и TSR Native средний FPS составлял 39 к/с (с RX 580), 34 к/с (с GTX 1060) и 44 к/с (с GTX 1660).

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty тестировался с пресетом Medium. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 44 к/с (580), 40 к/с (1060) и 56 к/с (1660).

Call of Duty: Black Ops 6 шла с пресетом Balanced. В среднем здесь производительность находилась в районе 52 к/с (RX 580 и GTX 1660) и 39 к/с (GTX 1060).