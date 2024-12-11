GTX 1660 оказалась быстрее RX 580 и GTX 1060 6 ГБ в сравнительном тесте

GTX 1660 оказалась быстрее RX 580 и GTX 1060 6 ГБ в сравнительном тестеНо ненамного
S.T.A.L.K.E.R. 2 шла с низким пресетом, TSR Quality. Средняя производительность в ней равнялась 33 к/с (RX 580), 32 к/с (GTX 1060) и 46 к/с (GTX 1660). С FSR 3.1 FG эти показатели составляли 60, 54 и 78 к/с соответственно.
Silent Hill 2 Remake запускалась с низкой графикой. Средний FPS в этой игре находился в районе 45 к/с (580), 46 к/с (1060) и 55 к/с (1660).
Игра God of War Ragnarök тестировалась с низким пресетом и TAA Native. Средняя частота кадров в ней была на уровне 45 к/с (RX 580), 38 к/с (GTX 1060) и 51 к/с (GTX 1660). С FSR 3.1 FG средняя производительность равнялась 81, 70 и 88 к/с соответственно.
В игре Black Myth: Wukong с низкой графикой и TSR Native средний FPS составлял 39 к/с (с RX 580), 34 к/с (с GTX 1060) и 44 к/с (с GTX 1660).
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty тестировался с пресетом Medium. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 44 к/с (580), 40 к/с (1060) и 56 к/с (1660).
Call of Duty: Black Ops 6 шла с пресетом Balanced. В среднем здесь производительность находилась в районе 52 к/с (RX 580 и GTX 1660) и 39 к/с (GTX 1060).
Игра Dragons Dogma 2 запускалась с пресетом Low, TAA Native. Средняя частота кадров в ней составляла 37 к/с (RX 580), 35 к/с (GTX 1060) и 42 к/с (GTX 1660).
Horizon Forbidden West шла с графикой Medium, TAA Native. В среднем здесь производительность равнялась 43 к/с (RX 580), 37 к/с (GTX 1060), 46 к/с (GTX 1660).
Ghost of Tsushima тестировалась с пресетом Medium, TAA Native. Средний FPS в этой игре находился на уровне 53 к/с (RX 580), 38 к/с (GTX 1060) и 54 к/с (GTX 1660).
В игре Counter Strike 2 с низким пресетом удалось в среднем получить 187 к/с (с RX 580), 191 к/с (с GTX 1060), 219 к/с (с GTX 1660).
Игра PUBG Battlegrounds запускалась на настройках графики Medium и со 100% Scale. Средняя производительность в ней находилась в районе 101 к/с (RX 580), 112 к/с (GTX 1060) и 116 к/с (GTX 1660).
Red Dead Redemption 2 шла с пресетом High, TAA High. В среднем здесь частота кадров составляла 49 к/с (580), 38 к/с (1060) и 50 к/с (1660).
Вывод
В среднем во всех играх разница между GTX 1660 и RX 580 8 ГБ составила 13% (69 и 61 к/с соответственно), а между GTX 1660 и GTX 1660 6 ГБ — 19% (69 и 58 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор: AMD Ryzen 5 7600X;
- материнская плата: MSI PRO X670-P WIFI;
- оперативная память: 32GB (2×16GB) DDR5 6400MHz CL32;
- система охлаждения: MSI MEG Coreliquid S360 CPU Liquid Cooler;
- блок питания: CORSAIR RM1000X — 1000 Watt PSU;
- SSD: WD BLUE SN570 2TB;
- операционная система: Windows 11 Pro (x64) Build 24H2;
- видеокарта: GIGABYTE GTX 1060 Windforce OC/SAPPHIRE RX 580 8GB Pulse/ZOTAC GTX 1660 Twin Edge;
- драйверы: AMD Adrenaline 24.9.1 & Nvidia GeForce 566.36 Drivers.