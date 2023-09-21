GTX 980 Ti 6 ГБ против GTX 1060 6 ГБ - кто быстрее?Их проверили в восьми играх
Какую видеокарту лучше взять для игр в Full HD: GTX 1060 6 ГБ или GTX 980 Ti 6 ГБ? На этот вопрос ответили в выпуске на YouTube-канале Hardware Tested.
Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 236 к/с (GTX 980 Ti) и 180 к/с (GTX 1060). Максимальный FPS равнялся в игре 315 к/с и 216 к/с соответственно, минимальный - 175 и 141 к/с соответственно.
В Warzone 2.0 на настройках графики High/Medium средняя производительность находилась на уровне 63 к/с (GTX 980 Ti) и 41 к/с (GTX 1060), максимальная - 79 к/с и 49 к/с, минимальная - 57 и 35 к/с соответственно.
Witcher 3 тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней находился на уровне 73 к/с и 49 к/с (GTX 980 Ti и GTX 1060 соответственно), максимальный - 88 к/с и 56 к/с, минимальный - 62 к/с и 41 к/с.
Apex Legends запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней равнялась 105 к/с в обоих случаях, максимальная - 127 к/с и 121 к/с (GTX 980 Ti и GTX 1060 соответственно), минимальная - 91 к/с и 79 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. В среднем в этой игре частота кадров составляла 53 к/с с GTX 980 Ti и 43 к/с с GTX 1060. Максимальный FPS при этом находился на уровне 69 к/с и 56 к/с соответственно, минимальный - 43 к/с и 34 к/с.
Fortnite chapter 4 запускалась с настройками High и с ТАА. Средняя производительность в ней равнялась 47 к/с (GTX 980 Ti) и 35 к/с (GTX 1060), максимальная - 51 к/с и 41 к/с соответственно, минимальная - 39 и 27 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 тестировалась с пресетом Epic. Средний FPS в ней находился на уровне 44 к/с и 33 к/с (GTX 980 Ti и GTX 1060 соответственно), FPS Max - 48 к/с и 36 к/с соответственно, FPS Min - 40 к/с и 31 к/с соответственно.
В GTA 5 на высоких настройках графики средняя частота кадров равнялась 163 к/с (GTX 980 Ti) и 156 к/с (GTX 1060), максимальная - 188 к/с и 185 к/с, минимальная - 137 и 125 к/с.
Вывод
В большинстве игр по среднему FPS лучше себя показала GTX 980 Ti. Разница между ней и GTX 1060 составила при этом всего 22,5% (98 к/с и 80 к/с)
Характеристики сборки с GTX 980 Ti:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI GTX 980 Ti 6 ГБ (Driver: 531.41);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики сборки с GTX 1060 6 ГБ:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI GTX 1060 6 ГБ;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).