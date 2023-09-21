GTX 980 Ti 6 ГБ против GTX 1060 6 ГБ - кто быстрее?

Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 236 к/с (GTX 980 Ti) и 180 к/с (GTX 1060). Максимальный FPS равнялся в игре 315 к/с и 216 к/с соответственно, минимальный - 175 и 141 к/с соответственно.

В Warzone 2.0 на настройках графики High/Medium средняя производительность находилась на уровне 63 к/с (GTX 980 Ti) и 41 к/с (GTX 1060), максимальная - 79 к/с и 49 к/с, минимальная - 57 и 35 к/с соответственно.

Witcher 3 тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней находился на уровне 73 к/с и 49 к/с (GTX 980 Ti и GTX 1060 соответственно), максимальный - 88 к/с и 56 к/с, минимальный - 62 к/с и 41 к/с.

Apex Legends запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней равнялась 105 к/с в обоих случаях, максимальная - 127 к/с и 121 к/с (GTX 980 Ti и GTX 1060 соответственно), минимальная - 91 к/с и 79 к/с.