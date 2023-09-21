Компьютеры
15:27, 21 сентября 2023
3 мин.

GTX 980 Ti 6 ГБ против GTX 1060 6 ГБ - кто быстрее?

Их проверили в восьми играх

Какую видеокарту лучше взять для игр в Full HD: GTX 1060 6 ГБ или GTX 980 Ti 6 ГБ? На этот вопрос ответили в выпуске на YouTube-канале Hardware Tested.

Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом. В среднем в ней удалось получить 236 к/с (GTX 980 Ti) и 180 к/с (GTX 1060). Максимальный FPS равнялся в игре 315 к/с и 216 к/с соответственно, минимальный - 175 и 141 к/с соответственно.

В Warzone 2.0 на настройках графики High/Medium средняя производительность находилась на уровне 63 к/с (GTX 980 Ti) и 41 к/с (GTX 1060), максимальная - 79 к/с и 49 к/с, минимальная - 57 и 35 к/с соответственно.

Witcher 3 тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней находился на уровне 73 к/с и 49 к/с (GTX 980 Ti и GTX 1060 соответственно), максимальный - 88 к/с и 56 к/с, минимальный - 62 к/с и 41 к/с.

Apex Legends запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней равнялась 105 к/с в обоих случаях, максимальная - 127 к/с и 121 к/с (GTX 980 Ti и GTX 1060 соответственно), минимальная - 91 к/с и 79 к/с.

GTX 980 Ti 6 ГБ против GTX 1060 6 ГБ - кто быстрее?
© Hardware Tested

Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. В среднем в этой игре частота кадров составляла 53 к/с с GTX 980 Ti и 43 к/с с GTX 1060. Максимальный FPS при этом находился на уровне 69 к/с и 56 к/с соответственно, минимальный - 43 к/с и 34 к/с.

Fortnite chapter 4 запускалась с настройками High и с ТАА. Средняя производительность в ней равнялась 47 к/с (GTX 980 Ti) и 35 к/с (GTX 1060), максимальная - 51 к/с и 41 к/с соответственно, минимальная - 39 и 27 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 тестировалась с пресетом Epic. Средний FPS в ней находился на уровне 44 к/с и 33 к/с (GTX 980 Ti и GTX 1060 соответственно), FPS Max - 48 к/с и 36 к/с соответственно, FPS Min - 40 к/с и 31 к/с соответственно.

В GTA 5 на высоких настройках графики средняя частота кадров равнялась 163 к/с (GTX 980 Ti) и 156 к/с (GTX 1060), максимальная - 188 к/с и 185 к/с, минимальная - 137 и 125 к/с.

Вывод

В большинстве игр по среднему FPS лучше себя показала GTX 980 Ti. Разница между ней и GTX 1060 составила при этом всего 22,5% (98 к/с и 80 к/с)

Характеристики сборки с GTX 980 Ti:

  • процессор Ryzen 7 3700X;
  • видеокарта MSI GTX 980 Ti 6 ГБ (Driver: 531.41);
  • оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
  • материнская плата ASUS X570-E;
  • система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
  • блок питания Seasonic GX-650W Gold;
  • операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).

Характеристики сборки с GTX 1060 6 ГБ:

  • процессор Ryzen 7 3700X;
  • видеокарта MSI GTX 1060 6 ГБ;
  • оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
  • материнская плата ASUS X570-E;
  • система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
  • блок питания Seasonic GX-650W Gold;
  • операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
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