GTX 980 Ti превзошла Radeon R9 Fury X в ретро-тесте видеокарт в декабре 2024 г.

Игры запускались на кастомных настройках графики в 1080p. Crysis 3 шла с ультра-пресетом и MSAA 4X. Обе видеокарты выдавали около 60−65 к/с, при этом средняя частота кадров у Fury X составляла 63 к/с, у 980 Ti — 64 к/с. По результатами 1% Low и 0,1% Low лидировала всё же Fury.

Far Cry 4 с ультра-графикой и SMAA шла со средним FPS на уровне 111 к/с (980 Ti) и 102 к/с (Fury X).

Battlefield 4 запускалась с пресетом Ultra, MSAA 4Х. В ней средняя производительность составляла 133 к/с (980 Ti) и 111 к/с (Fury X).

The Witcher 3 тестировалась с высокой графикой. Неудивительно, что в этой игре лидировала 980 Ti: 84 к/с против 78 к/с в среднем.

GTA 5 шла с ультра-пресетом, MSAA 8Х. Здесь производительность в среднем равнялась 80 к/с (980 Ti) и 56 к/с (Fury X).

В Quantum Break с ультра-графикой средний FPS составлял 80 к/с (у 980 Ti) и 58 к/с (у Fury X).

Watch Dogs 2 тестировалась на очень высоких настройках графики. Fury X выдаёт здесь 53 к/с, 980 Ti — 75 к/с в среднем.

Battlefield 1 шла с графикой Ultra, MSAA 4X. В ней удалось получить в среднем 103 к/с (Fury X) и 113 к/с (980 Ti).

В Battlefield V тоже преимущество было у GTX 980 Ti: 84 к/с против 81 к/с в среднем.

Tomb Raider (2018) шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь равнялась 72 к/с (Fury) и 84 к/с (980 Ti).

С этими и другими результатами вы можете ознакомиться ниже в видео.