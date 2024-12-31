GTX 980 Ti превзошла Radeon R9 Fury X в ретро-тесте видеокарт в декабре 2024 г.Хотя в некоторых играх у них результаты были схожими
В синтетических тестах результаты видеокарт были следующими. В DaVinci Resolve 18.6 на почти 2 минуты быстрее оказалась GTX 980 Ti, в Geekbench 6 Vulkan лучше была R9 Fury X, в Superposition — 980 Ti (на 15,5%). Все замеры — ниже.
Игры запускались на кастомных настройках графики в 1080p. Crysis 3 шла с ультра-пресетом и MSAA 4X. Обе видеокарты выдавали около 60−65 к/с, при этом средняя частота кадров у Fury X составляла 63 к/с, у 980 Ti — 64 к/с. По результатами 1% Low и 0,1% Low лидировала всё же Fury.
Far Cry 4 с ультра-графикой и SMAA шла со средним FPS на уровне 111 к/с (980 Ti) и 102 к/с (Fury X).
Battlefield 4 запускалась с пресетом Ultra, MSAA 4Х. В ней средняя производительность составляла 133 к/с (980 Ti) и 111 к/с (Fury X).
The Witcher 3 тестировалась с высокой графикой. Неудивительно, что в этой игре лидировала 980 Ti: 84 к/с против 78 к/с в среднем.
GTA 5 шла с ультра-пресетом, MSAA 8Х. Здесь производительность в среднем равнялась 80 к/с (980 Ti) и 56 к/с (Fury X).
В Quantum Break с ультра-графикой средний FPS составлял 80 к/с (у 980 Ti) и 58 к/с (у Fury X).
Watch Dogs 2 тестировалась на очень высоких настройках графики. Fury X выдаёт здесь 53 к/с, 980 Ti — 75 к/с в среднем.
Battlefield 1 шла с графикой Ultra, MSAA 4X. В ней удалось получить в среднем 103 к/с (Fury X) и 113 к/с (980 Ti).
В Battlefield V тоже преимущество было у GTX 980 Ti: 84 к/с против 81 к/с в среднем.
Tomb Raider (2018) шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь равнялась 72 к/с (Fury) и 84 к/с (980 Ti).
С этими и другими результатами вы можете ознакомиться ниже в видео.
Вывод
Видеокарта R9 Fury X показала себя крайне плохо. К тому же её поддержка завершилась в 2022 году, а Nvidia продолжает поддерживать прошлые поколения. Это заметно по тестам. Большинство игр с GTX 980 Ti работали куда лучше, хотя порой и Fury X выдавала схожие результаты. В целом же победа всё равно досталась Nvidia.
Тестовый стенд:
- процессор AMD R7 5800X;
- видеокарта GTX 980 Ti/R9 Fury X;
- матплата Asus TUF B550;
- оперативная память XPG 3600 MHz 32 GB;
- SSD 2X Patriot VP4300;
- блок питания Thermaltake 750W.