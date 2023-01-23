Компьютеры
09:42, 23 января 2023
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i3-10105F + RTX 3060 Ti = «бутылочное горлышко»? Ошибаетесь!

Вот чего вы можете ожидать от такой сборки

В выпуске на YouTube-канале «Ян Шелест» протестировали в играх процессор i3-10105F с видеокартой RTX 3060 Ti. И всё оказалось не так уж плохо.

i3-10105F + RTX 3060 Ti = «бутылочное горлышко»? Ошибаетесь!

Фото: Ян Шелест

Даже странная сборка на базе Intel Core i3-10100F и GeForce RTX 3060 Ti может показать приличные результаты в играх. В этом убедился эксперт YouTube-канала «Ян Шелест».

В Tom Clancy's Rainbow Six в 1080p с пресетом ультра в среднем FPS находился в районе 160-170 к/с. Временами частота кадров поднималась до 200 к/с. Правда, видеокарта при этом была загружена всего на 65-70%.

i3-10105F + RTX 3060 Ti = «бутылочное горлышко»? Ошибаетесь!

На тех же настройках графики (Ultra) в Full HD в Forza Horizon 5 удалось получить в среднем около 60 к/с. И при этом видеокарта уже загружена на 100%.

Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p с ультра-пресетом и с трассировкой лучей в сбалансированном режиме. Получить в этой игре оказалось возможно около 40 к/с. Видеокарта загружена вместе с тем только на 45-60%.

Вывод

В целом Core i3-10100F и RTX 3060 Ti могут себя показать весьма неплохо в современных играх. Однако в требовательных проектах мощности процессора уже будет заметно не хватать.

Характеристики игрового компьютера:

  • материнская плата MSI H510M PRO-E;
  • процессор Intel Core i3-10100F;
  • видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Ti;
  • блок питания Cooler Master Elite V3 400;
  • кулер PCCooler GI-X3B V2;
  • SSD ADATA ASU650SS-480GT-R;
  • память DDR4 8GB (2*4GB);
  • корпус ATX AeroCool Gladiator Duo.
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