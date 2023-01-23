i3-10105F + RTX 3060 Ti = «бутылочное горлышко»? Ошибаетесь!

На тех же настройках графики (Ultra) в Full HD в Forza Horizon 5 удалось получить в среднем около 60 к/с. И при этом видеокарта уже загружена на 100%.

Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p с ультра-пресетом и с трассировкой лучей в сбалансированном режиме. Получить в этой игре оказалось возможно около 40 к/с. Видеокарта загружена вместе с тем только на 45-60%.

Вывод

В целом Core i3-10100F и RTX 3060 Ti могут себя показать весьма неплохо в современных играх. Однако в требовательных проектах мощности процессора уже будет заметно не хватать.

Характеристики игрового компьютера: