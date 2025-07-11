i5-14600K сравнили с включенным и выключенным Hyper-Threading

The Witcher 3 тестировался с графикой Medium. В среднем FPS здесь составлял 245 к/с в обоих случаях.

В игре Kingdom Come Deliverance с пресетом High удалось в среднем получить 208 к/с (HT Off) и 211 к/с (сток).

Игра Doom Eternal шла на настройках графики High. Средняя частота кадров в ней равнялась 349 к/с (HT Off) и 354 к/с (в стоке).

В Rainbow Six Siege с ультра-графикой средняя производительность была в районе 288 к/с (HT Off) и 290 к/с (сток).

Stalker 2 шёл с низким пресетом. Средний FPS в этой игре составлял 110 к/с (HT Off) и 98 к/с (сток).

Вывод

Разница по среднему FPS во всех играх в целом между конфигурацией с отключенным HT и в стоке составляла 0,4% (225 к/с и 226 к/с соответственно).

Тестовый стенд: