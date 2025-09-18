Игроблогер подробно сравнил Switch 2 со Steam Deck OLED и перечислил плюсы/минусы

У консоли Steam Deck по сравнению с Nintendo Switch есть несколько преимуществ. Во-первых, это игровые стики. Они удобнее и лучше настраиваются. Поэтому в шутеры точно лучше играть на Steam Deck. Кнопки же ведущему, напротив, нравятся больше у Nintendo.

Что касается экрана, то у Switch 2 разрешение выше, но для игр это не особо важно. В целом блогеру хватает и разрешения Steam Deck, который ещё и поддерживает HDR.

Steam Deck в отличие от Switch - это ПК. Из-за этого часто при запуске игр приходится ждать, пока установятся какие-либо обновления и т. п. Некоторые же проекты вообще запускаются только с подключением к Интернету.