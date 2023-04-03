Игровой компьютер на Core i5-13600K: стоит ли тратиться на DDR5 вместо DDR4

В Assetto Cosa Competizione удалось в среднем с DX12, настройками графики Medium и RTX 4090 получить в 1080p - 169 к/с (DDR4) и 171 к/с (DDR5), в 1440p - 168 к/с и 169 к/с, в 1080p с RTX 3080 12 ГБ - 157 к/с и 159 к/с соответственно.

Destiny 2 запускалась с DX12, высоким пресетом, высокими текстурами. С видеокартой RTX 4090 в 1080p средняя производительность составляла 109 к/с и 123 к/с (DDR4 и DDR5 соответственно), в 1440p - 108 к/с и 121 к/с, в 1080p с RTX 3080 12 ГБ - 100 и 112 к/с.

Far Cry 6 шла с DX12, пресетом High, TAA. С RTX 4090 в среднем удалось получить в этой игре в 1080p - 151 к/с (DDR4) и 153 к/с (DDR5), в 1440p - 149 к/с и 151 к/с, в 1080p с RTX 3080 12 ГБ - 148 к/с и 150 к/с.

Shadow of the Tomb Raider запускалась со следующими параметрами: DX12, самый высокий пресет, TAA. В 1080p с RTX 4090 средний FPS находился на уровне 219 к/с (DDR4) и 253 к/с (DDR5), в 1440p - 214 и 252 к/с, в 1080p с RTX 3080 - 183 к/с и 185 к/с.

В CS:GO с DX9, очень высокими настройками графики, MSAA/FSAA Off, TFx16 средняя частота кадров в 1080p c RTX 4090 составляла 642 к/с (с DDR4) и 648 к/с (с DDR5), в 1440p с этой же видеокартой - 639 к/с и 645 к/с соответственно, с RTX 3080 в 1080p - 627 и 633 к/с соответственно.