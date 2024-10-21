Игровой ноутбук с 8 и 16 ГБ видеопамяти сравнили в играх в 1440p и 4K

Ведущий протестировал два ноутбука, которые отличаются друг от друга только объёмом видеопамяти: 8 или 16 ГБ. Это Gigabyte Aorus 15P YD. Их характеристики вы можете увидеть ниже на изображении.

Запускались на ноутбуках всего шесть игр в 1080p, 1440p, 4К. В игре Alan Wake 2 довольно большая нагрузка идёт на видеопамять. Если мы посмотрим на фактическое значение FPS в Full HD, то увидим, что оба ноутбука работали примерно одинаково. Частота кадров в среднем с графикой High и RT Low у них составляла 31 к/с. При разрешении 1440p видно, что при установке почти любого уровня настроек (кроме самого низкого) используется больше 8 ГБ видеопамяти. Правда, по среднему FPS разница всё же не так уж велика. В 4К это заметно ещё сильнее.

С замерами во всех играх вы можете ознакомиться ниже.