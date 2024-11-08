Игровой процессор без переплаты: Ryzen 7 5700X3D или Core i5−14400F?

Тестовый стенд, помимо i5−14400F/5700X3D, включал видеокарту RTX 4080 Super. В рабочих программах Intel обошёл AMD, а вот в играх ситуация была следующей.

Игра Baldur’s Gate 3 запускалась с высокой графикой. В среднем здесь оказался быстрее уже Ryzen: в среднем он выдал 148 к/с, а Intel — 113 к/с.

Black Myth: Wukong тестировалась тоже на высоких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 127 к/с в обоих случаях.

Cyberpunk 2077 шёл с ультра-пресетом. В нём средняя производительность составляла 179 к/с (5700X3D) и 155 к/с (i5−14400F).

В игре Forza Horizon 5 с графикой Ultra процессор Ryzen тоже выдал лучший результат: в среднем у него было 199 к/с против 183 к/с у Intel.