Игры 2025 года протестировали на современном двухъядерном процессоре AMD

Тестовый стенд включал процессор Athlon 3000G 4 ГГц, маплату Gigabyte Aorus B450I, оперативную память 2×16 ГБ DDR4−3200 CL14, систему охлаждения Thermalright AXP120, блок питания Corsair RM850X, видеокарту Sapphire Pulse RX 7900 XT.

С результатами тестирования сборки в Cinebench 24 и Civilization VI вы можете ознакомиться ниже. Из игр запускались в 1080p Cyberpunk 2077, Hitman: World of Assassination, Marvel’s Spider-Man Remastered, The Last of Us Part One, Baldur’s Gate 3, Starfield, Warhammer 40K: Space Marine 2, Dragon Age: The Veilguard, Counter Strike 2, Red Dead Redemption, Doom 2016.

Cyberpunk 2077 шла с ультра-пресетом, FSR P. Средняя частота кадров в ней составляла 51 к/с. С RT Ultra, FSR UP этот показатель равнялся 34 к/с.

В игре Hitman: World of Assassination с графикой Ultra и FSR P в среднем удалось получить 19 к/с, с RT U, FSR UP — 13 к/с.